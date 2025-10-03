Takläggare / Takmontör Servicetekniker för yttertak
Är du en takproffs som gillar att lösa problem och ta ansvar?
Hos oss får du chansen att ta nästa steg i din karriär - från klassiskt takarbete till en självständig och varierad roll som servicetekniker.
Vi växer och behöver fler produktiva och lösningsorienterade anställda som vill vara med på resan!
Om rollen
Som servicetekniker hos DM TAK blir du första linjens hjälte när våra kunder behöver snabb hjälp. Det kan handla om allt från akuta läckage till mindre reparationer och underhållsjobb.
Här är jobbet aldrig enformigt - du får använda både huvudet och händerna varje dag. Det är ditt ansvar att hitta problemet, lösa det på rätt sätt och skapa trygghet för kunden.
Vi lovar: Det finns få jobb som är lika tillfredsställande som att stå på taket, se din lösning fungera, och veta att du just räddat någons dag.
Du blir också ett av våra viktiga ansikten utåt. Hos oss är det viktigt att leverera inte bara kvalitet i arbetet, utan även proffsigt bemötande och pålitlig service.
Om dig Du är en produktiv och erfaren arbetare inom tak branschen eller liknande.
Du är självständig, effektiv och noggrann - du gillar när jobbet blir riktigt bra gjort.
Du är service- och kvalitetsorienterad.
Du trivs i högt tempo och kan prioritera när det gäller.
Du gillar att möta människor och har god social kompetens.
Du är flexibel och samarbetar bra med andra.
Du pratar svenska eller engelska.
Du kan hantera enklare administrativa uppgifter, t.ex. dokumentera utfört arbete.
Vi är inte bara ett takföretag - vi är ett team av stolta yrkesproffs som gillar att lösa problem tillsammans. Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats där personlig utveckling, produktivitet och kundnöjdhet alltid är i fokus. Det i sin tur skapar ett vinnande team och vinnande medarbetare.
Du kommer få tydliga arbetsuppgifter med en vettig struktur, bra instruktioner, löpande utbildning, vilket möjliggör ett alltmer effektivt arbete och med tiden, större ansvarstagande.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet.
Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas. Så ansöker du
Känns det här som din nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan bli tillsatt snabbt.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på: jobba@dmtak.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Kontakt
Besma Algaban besma@dmtak.se Jobbnummer
