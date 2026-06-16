Takarbetare sökes för service- och underhållsarbeten
NE Nordic Entreprenad AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Huddinge Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Huddinge
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NE Nordic Entreprenad AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en takarbetare som vill arbeta med service, reparationer och underhåll av tak på villor, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Takreparationer
Takunderhåll och besiktningar
Byte av takpannor och takdetaljer
Serviceuppdrag hos kunder
Snö- och säkerhetsarbeten vid behovKvalifikationer
Erfarenhet av takarbete är meriterande
B-körkort
God fysik
Ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder
Anställning enligt överenskommelse med möjlighet till fortsatt arbete för rätt person.
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ansökan: Skicka CV och en kort presentation till kosai.katan@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: kosai.katan@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NE Nordic Entreprenad AB
(org.nr 559049-8696)
141 38 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9966041