Taj Mahal Hair & Beauty söker butiksbiträde
Taj Mahal Beauty AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-27
På Taj Mahal säljer vi framför allt hårprodukter för lockigt och afrotexturerat hår, men även löshår, peruker och naturliga hudvårdsprodukter. Våra kunder är både privatpersoner och frisörer. Förutom våra två fysiska butiker i Stockholm har vi även en webbshop (www.tajmahal.se).
Vi söker dig som vill jobba deltid, mellan 2-5 dagar i veckan. Tjänsten börjar som deltid med möjlighet att gå upp till heltid på sikt. Du kommer att jobba i båda våra butiker (Skärholmen Centrum och på Drottninggatan 100). Arbetet handlar mycket om att möta kunder, ge tips och hjälpa dem att hitta rätt produkter. Det är viktigt att du gillar att ge bra service och att du har kunskap om vårt sortiment och produkter vi säljer.
Vi söker dig som:
Har jobbat i butik tidigare
Brinner för hårvård
Är social, trevlig och bra på kundbemötande
Gillar att arbeta i team men är också självgående
Har erfarenhet av att använda eller hjälpa andra med lockigthårprodukter, löshår eller peruker
Pratar svenska och engeska flytande
Känner till vårt sortiment (stort plus!)Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder i butik
Ge råd om produkter
Hålla ordning i butiken och fylla på varor
Kassahantering
Packa ordrar från vår webbshop vid behovSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till tajmahal.jobb@gmail.com
Skicka ditt CV och personliga brev till tajmahal.jobb@gmail.com. Se till att du endast skickar in en ansökan om du uppfyller alla krav. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: kontakt@tajmahal.se Arbetsgivare Taj Mahal Beauty AB
