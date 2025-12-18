Tågvärdar till SJ AB i Göteborg!
2025-12-18
Är du en flexibel person som trivs med att vara på resande fot, i kombination med att bemöta nya människor och leverera högklassig service? Då är rollen som tågvärd perfekt för dig! Just nu söker SJ AB efter personer som vill skapa en trygg och minnesvärd resa för deras kunder. Som tågvärd kommer du att få möjlighet att ta stort säkerhetsansvar samtidigt som du levererar service i världsklass under resans gång samtidigt som det ger dig möjlighet till en varierad vardag där du får utforska nya platser. Om du är redo för en ny möjlighet och vill växa inom järnvägsbranschen är du varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker flera engagerade tågvärdar som vill spela en nyckelroll i att skapa en trevlig och säker resa för SJ AB:s kunder. I rollen ger du högklassig service, förser kunder med information och ser till att säkerheten är prioriterad ombord. Du kommer att arbeta både på SJ Snabbtåg och SJ Regionaltåg där axlar rollen som både tågvärd och avgångssignalerare.
I ditt arbete på snabbtågen kommer ditt fokus vara att skapa en trevlig atmosfär i bistron där du jobbar med försäljning och svarar på frågor, du serverar också mat till kunder som reser i första klass, medan du på regionaltåget tar ansvar för biljetthantering, information och skapar en trevlig stämning ombord. På regionaltåget kommer du att agera självständigt, och på snabbtåget har du alltid en kollega vid din sida. Vi söker därför dig som trivs lika mycket med självständigt arbete som med samarbete i team.
Introduktion
Under de första 8 veckorna av anställningen genomgår du en betald heltidsutbildning med fokus på teoretisk och praktisk grundutbildning, förlagd i både Göteborg och Stockholm. Gällande utbildning som sker på annan ort bekostas detta av SJ AB sett till både resa och boende. Under utbildningen får du som blivande tågvärd lära dig hur du erbjuder en god service till kunder, hur du kommer använda digitala arbetsverktyg ombord, samt teknisk kunskap om fordonen. Du kommer också att utbildas i trafiksäkerhet, hantering av oförutsedda händelser för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå i rollen. Utbildningen kommer också att ge dig omfattande kunskap om relevanta lagar och bestämmelser för ditt arbete inom järnvägen. Din anställning omfattas av bra förmåner och gällande kollektivavtal.
SJ AB erbjuder en dynamisk arbetsplats med en fantastisk framtid där stora möjligheter till personlig utveckling finns.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
• Förbereda resan genom att se vilka förutsättningar du kommer ha under dagen
• Ge service till kunder både innan och under resan
• Ansvara för servering i bistro, samt av förbeställd mat till kunder i första klass under resans gång
• Biljettvisering vid tågets avfärd och vid ny påstigning av kunder
• Ge löpande information till kunder vid trafikstörningar och avvikelser
• Uppmärksamma, hantera och rapportera avvikelser innan, under och efter resorna
• Samarbeta tillsammans med lokföraren och eventuell kollega som du jobbar tillsammans med
• Följa säkerhetsbestämmelser och ordningsregler som gäller för järnvägen samt SJ:s interna föreskrifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad 3 årig gymnasieutbildning
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du
• Har tidigare erfarenhet av säkerhets- eller servicebranschen
Särskilda krav
• Är 20 år fyllda vid inskickad ansökan, med anledning av alkoholservering
• Utdrag ur polisens belastningsregister kommer vara ett obligatoriskt moment om man går vidare i rekryteringsprocessen
• Du kommer genomgå en hälsoundersökning där du ska uppfylla kraven enligt Transportstyrelsens regler
De beteenden vi kommer fokusera på i rekryteringen är
• Strukturerad
• Självgående
• Serviceinriktad
• Anpassningsbar
• Samarbetsvillig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om SJ AB här! Ersättning
