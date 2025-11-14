Tågvärd till SJ Norrlandståg i Gävle
2025-11-14
Är du en kommunikativ person som uppskattar när ingen dag är den andra lik? Trivs du i mötet med nya människor och vill leverera högklassig service? Bli en del av vårt team och ansök tjänsten idag! Din kommande roll Som tågvärd hos SJ Norrlandståg spelar du en central roll för våra resenärer, du säkerställer att resenärer känner sig trygga, omhändertagna och när du levererar förstklassig service. I rollen förväntas du snabbt kunna tillgodogöra dig nya direktiv och följa rutiner för att säkerställa säkerhet och service ombord.
Rollen innebär att:
Utföra säkerhetskontroller inför av- och påstigningar och hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå
Aktivt kommunicera med resenärerna, både direkt och högtalarutrop
Trivs att arbeta självständigt men också i team
Arbeta i skift, inklusive helger, nätter och övernattningar på andra orter
Hantera försäljning och servering i bistron
Ta del av och förstå omfattande information, som exempelvis säkerhetsföreskrifter, arbetsbeskrivningar och regelbundna uppdateringar
På nattåg är arbetet förlagt på nattetid och innebär att man kan vara borta 2-4 dagar i rad. Tjänsten innebär skifttjänstgöring och helgarbete samt regelbunden övernattning på annan ort. Skiften kan sträcka sig från över dygnets alla timmar. Då arbetstiderna går utanför kollektivtrafiken behöver du på ett obehindrat sätt kunna ta dig till arbetet. Vi ser därför gärna att du bor inom ett nära avstånd till den station du söker till.
Förväntningar på den vi söker Det här jobbet passar dig som uppskattar en arbetsplats i ständig förändring där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som har ett starkt säkerhetsfokus, är tekniskt lagd och har en naturlig förmåga att möta människor. För våra resenärers säkerhet behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Som tågvärd behöver du vara punktlig och kunna hantera utmaningar med ett professionellt bemötande. Det här jobbet är för dig som vill ha en praktisk roll med ansvar, där din tekniska kompetens, servicekänsla och problemlösningsförmåga kommer att komma väl till pass
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla:
Du måste vara minst 20 år vid det tillfälle din anställning startar. Detta med anledning av att du kommer att hantera alkohol i bistron ombord på tågen.
Ha fullständig gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du talar och skriver svenska flytande samt har goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du behärskar ytterligare språk.
En viktig del av tjänsten är att du uppfyller EU:s hälsokrav för järnvägspersonal, vilket är en förutsättning för att du ska kunna arbeta i denna säkerhetskritiska roll. Viktigt att du läser igenom vad det innebär: Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska uppgifter
Om tjänsten Din karriär hos oss börjar med en betald utbildning på heltid som pågår under ca 10 veckor. Utbildningen kommer att genomföras i Umeå och Hagalund. När utbildning sker på annan ort bekostas detta av SJ Norrlandståg sett till både resa och boende. Utbildningen startar den 26/2 - 2026.
Ansökan och information Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vårt önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till vår kontaktperson Emelia Landin via emelia.landin@academicwork.se
I rekryteringsprocessen gör vi bl.a arbetspsykologiska tester, bakgrundskontroll, referenstagning, kompetensbaserad intervju och hälso- och drogtest.
