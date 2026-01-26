Tågtekniker med inriktning felsökning | Lernia | Göteborg

Lernia Bemanning AB / Elektrikerjobb / Göteborg
2026-01-26


Är du tekniskt lagd, gillar felsökning och vill arbeta med samhällsviktig infrastruktur? Vår kund inom järnvägsbranschen söker nu en erfaren tågtekniker som vill ha en nyckelroll i att säkerställa driftsäkra och trygga transportlösningar.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
I rollen som tågtekniker arbetar du med systematisk felsökning och felavhjälpning av järnvägsfordon. Ditt fokus ligger på att snabbt och säkert identifiera felorsaker för att minimera stillestånd och säkerställa hög tillgänglighet i trafiken.

Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av tekniska system i järnvägsfordon

Analys av felorsaker vid både akuta och återkommande driftstörningar

Tolkning av elscheman och teknisk dokumentation

Bidra till ett säkert, effektivt och tillförlitligt underhållsarbete

Om dig
Du är analytisk, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och felsökning. Samtidigt är du strukturerad och van att arbeta metodiskt med säkerhet i fokus.
Formell kompetens
Gymnasial utbildning inom el, automation, fordon eller teknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet

Flerårig erfarenhet av felsökning av tekniska system, gärna inom tåg eller spårfordon

God kunskap inom elsystem samt styr- och reglersystem

Förmåga att läsa och förstå elscheman och teknisk dokumentation

Hög säkerhetsmedvetenhet och förståelse för järnvägens säkerhetskrav

Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom järnvägsteknik, el/automation eller mekatronik

Behörigheter inom el och elsäkerhetsarbete

Erfarenhet av fordonssdiagnostik, logg- och händelseanalys

Kunskap inom tillståndsbaserat eller prediktivt underhåll

Erfarenhet av rotorsaksanalys och teknisk rapportering

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Dahdouh via e-post petra.dahdouh@lernia.se
Bakgrundkontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7104570-1806625".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta)
417 64  GÖTEBORG

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9703607

