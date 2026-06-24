Tågtekniker EuroMaint Nässjö - Håll Krösatågen rullande!
EuroMaint Rail AB / Maskinreparatörsjobb / Nässjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Nässjö
2026-06-24
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Företagsbeskrivning:
Hos oss på EuroMaint i Nässjö får du chansen att kombinera ditt intresse för teknik och mekanik med ett jobb som verkligen gör skillnad, varje dag. Vi arbetar i Sveriges modernaste tågverkstad (invigd 2024) och ser till att Krösatågen rullar tryggt och pålitligt varje dag.
Arbetsbeskrivning:
Om rollen
Som tågtekniker blir du en del av ett sammansvetsat team som arbetar med reparation, felsökning och löpande underhåll av Krösatågen. Arbetet är i första hand inriktat mot våra dieselfordon Itino Y31/32. Du får arbeta brett med mekanik, hydraulik, pneumatik och el i en varierad vardag som rymmer både enklare serviceuppdrag och mer avancerade tekniska utmaningar.
Vi vet att ingen kan allt från början, och därför erbjuder vi en gedigen internutbildning där du får kombinera teori med praktik för att komma in i rollen på bästa sätt.
Din profil
Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse och som trivs med att arbeta praktiskt, felsöka och lösa problem. Du har gärna erfarenhet av fordonsmekanik, arbete med tyngre fordon eller ett genuint intresse för teknik och mekanik. God vana av att arbeta med verktyg samt förmåga att förstå och ta till dig teknisk dokumentation är meriterande. Samtidigt lägger vi stor vikt vid din vilja att utvecklas och växa tillsammans med oss på EuroMaint.
För att trivas i rollen är du prestigelös, noggrann och har en god problemlösningsförmåga. Du har ett högt säkerhetstänk och sätter alltid kvalitet före kvantitet. Då arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor är det viktigt att du är kommunikativ och ser värdet av gott samarbete.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt har god fysik.
Meriterande för tjänsten är kunskap i ett eller flera av följande områden:
Kunskap inom el och/eller automation
Hydraulik och pneumatik
Mekatronik eller erfarenhet som industrielektriker
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats & omfattning
Plats: Nässjö
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skiftarbete (antingen 2-skift eller 7/7) eller nattarbete
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 19 juli, men vänta inte – tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Profilbeskrivning:Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Huvudkontoret är placerat i Solna. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende – vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet – vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5422-44269354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
571 34 NÄSSJÖ Arbetsplats
EuroMaint Jobbnummer
9977853