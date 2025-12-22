Tågtekniker EuroMaint Blackvreten - håll Arlanda Express rullande!
2025-12-22
Har du erfarenhet av mekaniskt eller tekniskt arbete och har intresse av att arbeta inom tågindustrin? Nu söker vi efter en engagerad tågtekniker till vår depå i Blackvreten vars arbetsuppgifter innebär att hålla Arlanda Express-tågen rullande.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
I depån i Blackvreten utförs underhålls- och servicearbeten på Arlanda Express-tåg. Som tågtekniker har du en varierad arbetsroll och kommer arbeta med allt från enklare servicearbeten till mer komplexa insatser inom el, mekanik, hydraulik eller pneumatik. I tjänsten utför du även egenkontroller samt rapporterar avvikelser så som uteblivna leveranser, riskobservationer eller driftstörningar.
Arbetet utförs enligt fastställda rutiner och du har protokoll och andra arbetsunderlag till din hjälp. Beroende på arbetets karaktär arbetar du enskilt eller i grupp och förväntas att bidra med ett gott samarbete med kollegor och verka för en god sammanhållning i arbetsgruppen. Profil
Vi söker dig med bakgrund från industri eller annan verksamhet med teknisk karaktär. Du har god verktygs- och mekanikvana och har lätt för att läsa och tolka dokumentation och föreskrifter. För att lyckas i rollen är du prestigelös, har en god problemlösningsförmåga och ett högt säkerhetstänk. Vi söker dig som är nyfiken och redo att anta nya utmaningar med ett öppet och ödmjukt förhållningssätt.
Då arbetet sker både enskilt och i grupp förstår du vikten av god kommunikation för att främja samarbete. Du är medveten om att god kommunikation är avgörande för att skapa ett fungerande samarbete, eftersom denna tjänst innefattar både individuellt arbete och grupparbete. Då Arlanda Express fordonsflotta är elektriska motorvagnar ser vi gärna att du har någon form av el-utbildning.
Tjänsten ställer krav på god svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Meriterande för tjänsten är kunskap i ett eller flera av följande områden:
• Fordonsmekanik
• Hydraulik och pneumatik
• Mekatronik eller erfarenhet som industrielektriker
• Tolka och tillämpa tekniska scheman och ritningar
Övrig information
Placering: Blackvreten, Arlandastad
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Rullande 12-veckorsschema fördelat på både dagtid 07:00-16:00 samt 14:15-00:00 och var fjärde helg 07:00-17:00.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vårt säkerhetsarbete gör vi en bakgrundskontroll och ID-kontroll på slutkandidat. Hälsokontroll genomförs före anställning.
Sista ansökningsdag är den 18 januari, men vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
