Tågförare/konduktör till Gamla Linköping
2026-01-15
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Tjänstens huvuduppgift är att köra våra besökare i tuff-tuff-tåget mellan stadskvarteren och Valla gård varvat med att vara konduktör på tåget samt vaktmästeriuppgifter. Du kommer tillhöra avdelningen Drift & Levande samlingar där viss tid av tjänsten även innebär service och information för våra besökare. Arbetet utförs i tidsenliga kläder som museet tillhandahåller.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med timlön mellan 2/5-27/9. Under perioden 22/6-14/8 är anställningsgraden på 70-90% med schemalagd arbetstid även helger. Resterande tid endast vissa helger. I anställningen ingår obligatorisk och betalad internutbildning 4-5 maj samt ytterligare utbildning efter överenskommelse. Vi tillhandahåller tidsenliga arbetskläder. Du som anställs kommer få titeln museivärd.
Din arbetsplats
Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökta museer. Museet ingår i enheten Museer och Kulturarv och har sin organisatoriska hemvist i Kultur- och fritidsförvaltningen, Linköpings kommun.
Gamla Linköping gestaltar småstaden Linköping under perioden ca 1700- ca 1950. Museet består av tre delar: stadskvarteren, det lantliga Valla gård och naturreservatet Vallaskogen, med bondeskog som brukas som förr i tiden. Här möts stad och land på gångavstånd från Linköpings centrum.
Vi söker nu nya medarbetare till friluftsmuseets högsäsong Tidernas sommar 2026. Under Tidernas sommar är arbetssättet präglat av levande historia, under devisen "Där historien blir levande", med ett rikt utbud av aktiviteter för barn och vuxna.
Du som söker
Vi söker dig som har lätt för att arbeta praktiskt och har som lägst gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har ett intresse för kulturhistoria/byggnadsvård/museer. Du har goda språkkunskaper då du kommer att möta och kommunicera med människor dagligen i ditt arbete där god engelska och svenska är ett krav och det är meriterande med kunskaper i tyska samt andra språk.
Vi ser även att du har minst B-körkort och gärna erfarenhet från traktorkörning och andra tunga fordon. Har du arbetat med vaktmästeriarbete innan är det meriterande.
Vi söker dig som gillar att arbeta utomhus och oavsett väder, har stor servicekänsla att göra besökarens vistelse till en fantastisk upplevelse och därför är erfarenhet av värdskap ett krav och vi ser gärna att du arbetat inom besöksnäringen. Du är flexibel, engagerad i mötet med våra besökare, ansvarstagande och självgående. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Övrig information
Tillträde: 2026-05-02
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2026-09-27
Sysselsättningsgrad: 70-90% under perioden 22/6-14/8, resterande tid var tredje helg
Antal lediga befattningar: 3
Ref.nr: 16348
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.

Ersättning

Enligt avtal
Arbetsgivare

Linköpings kommun
