Täby kommun söker kurator på 100% vikariat till ungdomsmottagningen
Täby Kommun / Kuratorjobb
2026-02-09
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad? Just nu söker ungdomsmottagningen en engagerad kurator som brinner för att hjälpa barn och unga.
Om jobbet
Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar från 12 till och med 22 år. Uppdraget är att främja god sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete till skolklasser. Verksamheten är HBTQ certifierad.
Som kurator arbetar du med individuella råd och stödsamtal för att främja psykisk och sexuell hälsa. I arbetet ingår kartläggning av psykisk ohälsa, samt råd och stöd till unga med psykiska besvär av lindrig till måttlig karaktär. Det utåtriktat främjande/förebyggande arbetet vänder sig i huvudsak till skolklasser och bedrivs i team med barnmorskorna på ungdomsmottagningen.
Tjänstens placering är på ungdomsmottagningen i Täby. Verksamheten bedrivs i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde. På ungdomsmottagningen arbetar tre kuratorer och fyra barnmorskor, samt läkare några dagar i veckan. Organisatoriskt är ungdomsmottagningens kuratorer placerade vid Individ och familjeomsorgens Familjestödsenhet, som är Täby kommuns öppenvårdsinsatser för barn, ungdomar samt deras föräldrar. Barnmorskor och läkare är anställda av Stockholm läns sjukvårdsområde.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan fullföljd högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av målgruppen ungdomar och/eller unga vuxna.
• Dokumenterad utbildning i samtalsmetodik.
• Goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift.
• Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete på en Ungdomsmottagning, samt grundläggande psykoterapiutbildning och utbildning inom sexologiska frågeställningar.
Som person är du flexibel och har förmåga att möta ungdomar där de befinner sig i livet. Du har lätt för att samarbeta och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Ditt arbetssätt är normmedvetet och inkluderande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Vi erbjuder dig ett utmanande och stimulerande arbete där du får vara med och göra skillnad i människors liv. Våra medarbetares hälsa är viktig för oss och vi arbetar aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där man kan växa i en bra balans mellan arbete och fritid. Vi satsar på kompetensutveckling och månar om att våra medarbetare är rätt rustade för sitt arbete. På vår hemsida kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Täby kommun www.taby.se

Publicering
Låter det intressant? Registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket kan betyda att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
• Sista ansökningsdag är den 20/2 2026
• Viss kvällstjänstgöring förekommer
• Tjänsten är ett vikariat på 100% från mars t.o.m. oktober 2026
Om rekryteringsprocessen - I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter - När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Enhetschef
Anna Dahl anna.dahl@taby.se 08-555 590 00 Jobbnummer
9732154