Täby kommun söker en registrator till kommunledningskontoret
Täby Kommun / Administratörsjobb / Täby
2026-03-11
Vill du bidra till en rättssäker och välfungerande kommun? Täby kommun söker en registrator till kommunledningskontoret.
Tjänsten är placerad inom kanslienheten som i Täby kommun bland annat ansvarar för registratur och nämndadministration.
Om jobbet
Som registrator hos Täby kommun blir du en nyckelperson i en liten, engagerad grupp med stort ansvar inom kommunens informations- och ärendehantering. Du kommer att hantera vanliga registratorsuppgifter, som att ta emot och registrera inkommande handlingar, lämna ut allmänna handlingar, samt ansvara för arkivering och fungera som arkivsamordnare/ombud.
En viktig del av rollen är att fungera som ett stöd och bidra till att utveckla verksamheten inom informationshantering. Du får möjlighet att vara med och driva förbättringar, identifiera utvecklingsområden och utbilda kollegor i kommunens processer. Rollen passar dig som är engagerad, tar ansvar både för ditt eget arbete och för gruppens gemensamma uppdrag och som trivs med att samarbeta för att höja kvaliteten och effektiviteten i kommunens informationsflöde.
I rollen har du nära kontakt med medarbetare, politiker och medborgare. Du hanterar både interna och externa förfrågningar och gör sekretessprövningar vid utlämnande av allmänna handlingar. Tillsammans med kommunregistratorn och övriga registratorer på kanslienheten blir du en del av ett team där engagemang, noggrannhet och intresse är avgörande.
Vem är du?
Vi söker dig med arkiv- eller registratorsutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig och som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har god kunskap om lagar som tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, GDPR och arkivlagen.
Det är meriterande om du har kunskap inom informationssäkerhet, erfarenhet från politiskt styrd organisation eller förståelse för beslutsprocesser, samt erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution.
Detta är en roll för dig som vill göra skillnad och utvecklas i ditt arbete. Du arbetar i ett högt tempo med stundtals repetitiva uppgifter men ofta varierande uppgifter, många kontaktytor och möjligheter att påverka och utveckla både din egen roll och verksamheten i stort.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ett starkt självledarskap, ett gott medarbetarskap och en positiv inställning. Du blir en del av ett team där ansvar, engagemang och samarbete är nyckeln till framgång. Här får du möjlighet att bidra med idéer, stötta kollegor och kontinuerligt utveckla processer - och samtidigt arbeta i en dynamisk organisation där inga dagar är likadana.
Som person är du mycket strukturerad, noggrann och administrativt skicklig, med förmåga att hålla ordning även i komplexa flöden. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och tar ansvar för både ditt eget arbete och teamets gemensamma uppdrag. Du har ett genuint intresse för utvecklingsarbete och vill ständigt bidra till förbättringar i processer och rutiner.
Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och tålmodig, samtidigt som du trivs med att ta egna initiativ och driva uppgifter framåt. Du kan uttrycka dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och har god datorvana, inklusive Microsoft 365.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet - vi söker dig som är engagerad, positiv och vill bidra till ett dynamiskt och utvecklande arbetsklimat där både du och teamet kan växa.
Vad kan Täby kommun erbjuda dig?
Vi erbjuder ett spännande och självständigt arbete i en kommun i stark tillväxt, där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Som registrator har du många kontaktytor och arbetar nära andra funktioner inom kommunen, såsom jurister, nämndsamordnare och kommunarkivet. Rollen ger dig god inblick i verksamheten och möjlighet att bidra till effektiva processer och hög kvalitet i informationshanteringen. På vår hemsida kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
• Sista ansökningsdag är söndagen den 5 april 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
På kommunledningskontoret finns de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet till kommunens verksamhetsområden som till exempel ekonomi, utredning, HR och kommunikation. Vi samordnar och driver övergripande utveckling och ansvarar för strategier, riktlinjer och verktyg.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb.
Täby kommun (org.nr 212000-0118)
Kanslichef
Sandra Nagy sandra.nagy@taby.se
9791782