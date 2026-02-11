TA-Projektör till Peab Anläggnings avdelning Drift och Underhåll
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Alingsås
TA-projektör - Bli en del av Peabs Trafikanordningsgrupp i Göteborg!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag?
Hos oss på Peab Anläggning är vi stolta över att skapa säkra och fungerande trafiklösningar som gör vardagen enklare för människor. Nu söker vi en driven TA-projektör som vill ta plats i vårt engagerade team i Göteborg.
Om oss - Peabs TA-grupp
Vi är specialisterna som ser till att trafiken fungerar när staden förändras. Vårt arbete omfattar allt från projektering av TA-planer och tillståndsansökningar till trafikomläggningar, TMA-körningar, jour och tillsyn av arbetsplatser. Vi hyr ut TA-material och levererar lösningar till kommuner, Trafikverket och privata aktörer. Kort sagt - vi är länken som gör att projekt kan genomföras säkert och smidigt.
Din roll hos oss
Som projektör blir du spindeln i nätet för dina egna projekt och kunder. Du driver flera projekt parallellt och är med i hela processen - från kalkyl och projektering till planering, utförande och uppföljning. Du har nära dialog med kunderna och ser till att deras behov möts, samtidigt som du följer de krav som gäller från kommuner och myndigheter. Det här är en roll, där ingen dag är den andra lik, där du får kombinera ledarskap i fält med administrativt arbete i våra digitala system.
Varför Peab?
Hos oss blir du en del av ett företag som bygger framtidens hållbara samhälle. Vi värnar om gemenskapen och vill att du ska känna dig som en viktig del av laget. Vi erbjuder interna utbildningar, utvecklingsmöjligheter och ett arbete där du verkligen bidrar till samhällsnyttan. Frihet under ansvar, variation och en arbetsplats där vi stöttar varandra - det är Peab.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som projektör/arbetsledare inom TA eller liknande.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Har APV-utbildning 1.1-1.3 och goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande:
APV 2.1-3.0
Erfarenhet av projektering av TA-planer i AutoCAD eller Bluebeam.
Du är en person som gillar att ta ansvar, är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende. Du ser möjligheter, är lösningsorienterad och trivs med att leda både människor och projekt. Som person identifierar du dig med våra värdeord: jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.
Redo att ta nästa steg?
Vi tillämpar löpande urval - skicka in din ansökan redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via epost.
Har du frågor? Kontakta:
Ulf Stålborg, Arbetschefulf.stalborg@peab.se
Linda Hake, Rekryteringsspecialistlinda.hake@peab.se
Välkommen till Peab - här bygger vi inte bara vägar, vi bygger framtid!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
