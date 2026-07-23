Ta nästa steg som system- & mjukvaruingenjör inom Gripen
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-23
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en driven system- och mjukvaruingenjör till vårt team för Armament Delivery and Control. Här kommer du att arbeta med att integrera vapen på Gripen-systemet och vara en central del av hela utvecklingscykeln, från kravarbete till utveckling, test och dokumentation.
Det kommer att finnas stora möjligheter att fördjupa dig inom de områden som du är intresserad av. Utveckling av framtidens stridsflyg är ett exempel på ett teknikområde där vi behöver förstärkning.
Vårt mål för sektionen är att kunna integrera fler vapen på kortare tid, och för att lyckas med det behöver vi din expertis och ditt engagemang.
Gruppen består idag av nio system- och mjukvaruingenjörer med olika grad av erfarenhet. Det är ett starkt team med god sammanhållning, där vi hjälper varandra i alla lägen. Dina kunskaper och erfarenheter kommer att bli ett viktigt tillskott, och vi lägger samtidigt ett stort värde vid din personlighet. Vår förhoppning är att du på sikt kommer att ha en viktig roll i teamet. Publiceringsdatum2026-07-23Profil
Vi behöver dig som brinner för mjukvara och att få den att fungera i ett riktigt sammanhang.
Du har ett driv att genomföra uppgifter och är samtidigt noggrann och ansvarstagande.
Med några års erfarenhet inom system- och mjukvaruutveckling har du redan visat din förmåga att leverera lösningar av hög kvalitet. Är du dessutom en positiv person som ser möjligheter i vardagen, är det ett starkt plus. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har djupa kunskaper inom några av följande områden:
Inbyggda system
Programmering i C, C++
Systemsäkerhet
Kundnära uppdrag
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vi förutsätter att du har svenskt medborgarskap.
Om du tycker att det här låter intressant, skicka in din ansökan så snart du kan. Vi ser fram emot att träffa dig!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Ta chansen att bli en del av vårt härliga team och gör ditt intresse för teknik till verklighet hos Saab! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
10010403