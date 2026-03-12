Ta nästa steg som produktionstekniker - bred roll i norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med produktionsteknik i en expanderande verkstadsindustri?
Vi på WeStaff Sweden söker nu en produktionstekniker till ett innovativt tillverkningsföretag i norra Stockholm. Här får du en bred roll där du blir en viktig länk mellan produktion, konstruktion och utveckling. Du kommer arbeta nära operatörer, arbetsledare, utveckling, tekniker och ledning för att skapa förbättringar genom hela tillverkningskedjan.
Vad innebär jobbet?
Som produktionstekniker arbetar du med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra produktionsprocesser inom plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling. Du blir en nyckelperson som förbättrar både metodik och dagliga arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med produktionstekniska förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Driva och delta i förbättringsprojekt enligt LEAN-metodik (t.ex. 5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone).
Stödja arbetsledare vid avvikelser samt bistå kvalitetsavdelningen vid produktionsrelaterade reklamationer.
Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och arbetsinstruktioner.
Samverka med konstruktionsavdelningen kring produktframtagning, ritningsunderlag och val av tillverkningsmetoder.
Delta i planering av underhåll, reparationer och kalibrering.
Säkerställa att rutiner, riktlinjer och standarder följs och vidareutvecklas.
Företaget arbetar enligt ISO 9001-certifierat verksamhetssystem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god teknisk förståelse och trivs i en roll där du kombinerar praktiskt arbete med produktionstekniska förbättringar. Du är social, lösningsorienterad, noggrann och har lätt för att samarbeta över olika avdelningar.
Vi ser gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet inom tillverknings- eller verkstadsindustrin (t.ex. produktionstekniker, servicetekniker, processtekniker).
Ritningsläsning: goda kunskaper i både mekaniska ritningar och elscheman.
Mätteknik: grundläggande kunskaper och vana att arbeta med mätutrustning.
Praktisk erfarenhet inom plåtbearbetning, svetsning och montering.
Erfarenhet av ERP/MPS-system.
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil så du kan ta dig till och från arbetsplatsen.
Det är meriterande (men ej ett krav) om du har:
Erfarenhet av kalibrering.
Kunskaper inom automatisering.
Erfarenhet av lasersvetsning.
Elteknisk kompetens.
Dokumenterad erfarenhet av LEAN-arbete.
Eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning.
Praktisk info
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid
Plats: Norra Stockholm
Förmåner: Friskvårdsbidrag, bra lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.sePubliceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374254-1888825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9793164