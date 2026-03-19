Ta nästa steg som förstaman inom anläggning
2026-03-19
Är du utbildad anläggare med erfarenhet inom maskiner och praktiskt arbete, och vill ta nästa steg som förstaman på plats? Vill du leda projekt, driva arbetet framåt och samtidigt utveckla både dig själv och ditt team? Då är detta en roll för dig som vill utvecklas och ta nästa steg i karriären.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi söker en engagerad förstaman till varierande anläggningsprojekt runt om i Skåne. Rollen innebär ansvar för arbetsplatsen, planering och genomförande av projekt, samt att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet. Du utgår alltid från respektive projekt och för resor till och från arbetsplatserna får du tillgång till tjänstebil.
Rollen erbjuder både kortsiktiga möjligheter och långsiktig karriärutveckling inom företaget.
Vi söker dig som har ledaregenskaper, driv och vilja att ta ansvar, och som kan inspirera och styra arbetslaget på plats. Erfarenhet som tjänsteman eller i ledande position inom branschen är ett krav. Du bör vara trygg i att fatta beslut, organisera arbetet och säkerställa att projekt levereras enligt plan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som förstaman kommer du att leda och planera arbetet på plats och säkerställa att projekten genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav. Du ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö och deltar även i det praktiska arbetet, både inom grundläggning och andra anläggningsuppgifter. I rollen använder du maskiner och mindre maskiner på ett säkert och effektivt sätt, och intyg på olika maskiner är meriterande. Du följer upp teamets arbete och ger stöd och vägledning för att hjälpa dina kollegor att utvecklas. Arbetet är fysiskt aktivt och innehåller många praktiska moment, samtidigt som det kombinerar planering och ansvar.
Vem är du?Kvalifikationer
• Utbildad anläggare
• Erfarenhet som tjänsteman eller ledare
• Ledaregenskaper, driv och förmåga att ta ansvar
• Erfarenhet av maskiner och anläggningsarbete
• God fysik och vana vid fysiskt arbete
• B-körkort
Meriterande
• Intyg på olika maskiner
• Erfarenhet av grundläggning
• Tidigare erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
Om verksamheten
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trygg i ditt ledarskap. Du vill ta initiativ, driva arbetet framåt och skapa resultat. Du trivs i ett familjärt företag där du får sätta dina egna gränser och vara med och påverka arbetsmiljön, samtidigt som du bygger din egen karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Jannica Melander Wikström jannica.melanderwikstrom@uniflex.se +46 70 340 56 62 Jobbnummer
9808515