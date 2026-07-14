Ta nästa steg och utvecklas med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Gnosjö Visa alla säljarjobb i Gnosjö
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Gnosjö.
Vill du ha ett jobb där du får använda din sociala sida, utvecklas snabbt och se resultatet av ditt eget arbete? Hos oss får du möjligheten att bygga erfarenhet, utmana dig själv och bli en del av ett team där vi tror på att människor växer genom rätt stöd och rätt inställning.
Din roll hos oss
Som säljare arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar kontakt, bygger relationer och presenterar lösningar utifrån deras behov.
Du får en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Med hjälp av utbildning, coachning och stöd från teamet utvecklar du dina kunskaper inom kommunikation och försäljning.
Du utgår från vårt kontor i Gnosjö och blir en del av ett engagerat team där vi peppar varandra, delar erfarenheter och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och högt engagemang
Vi uppmärksammar framgång
När du lägger ner energi och når dina mål vill vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Gillar att träffa människor och skapa nya kontakter
Har ett positivt driv och vill utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Tar ansvar och bidrar till teamets energi
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas är det som skapar framgång.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att växa, utveckla nya färdigheter och påverka din egen inkomst?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Gnosjö. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
10001968