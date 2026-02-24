Ta nästa steg inom försäljning - Fast lön + utbildning
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Nynäshamn Visa alla säljarjobb i Nynäshamn
2026-02-24
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Omnichannel AB i Nynäshamn
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du jobba med försäljning på riktigt - i ett team där prestation, utveckling och gemenskap går hand i hand?
Key Solutions är en av Sveriges ledande tillväxtpartner med över 150 medarbetare och kunder som Google, Telia och E.ON. Här får du inte bara ett jobb - du får en tydlig väg framåt.
Hur funkar jobbet?
Som innesäljare arbetar du med både nya och befintliga företagskunder via telefon och digitala möten. Du skapar affärsmöjligheter, bygger relationer och driver affärer från första kontakt till avslut - med stöd från team och Team Manager hela vägen.
Du lär dig försäljning på riktigt, inte bara teori.
Vad får du hos oss?
• Fast månadslön + ett av marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
• Tydlig karriärstege - prestation öppnar dörrar
• Prisbelönt säljutbildning via KeyX (vår innovationsplattform)
• Konferensresor och gemensamma målresor
• Ett team som pushar dig framåt varje dag
Vi tror att du är...
• Tävlingsinriktad och strävar efter utveckling
• Social och trygg i dialog med människor
• Drivs av utveckling och möjligheten att påverka din lön
Du kan vara erfaren inom försäljning eller i början av din karriär - det viktigaste är att du har en stark vilja att utvecklas professionellt och en inställning som säger att ingenting är omöjligt.
Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, dock inget krav.
Övrig information:
Lön: Fast grundlön i kombination med ett av marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram.
Start: Enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Om Key Solutions: Key Solutions är idag en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten 2008 har koncernen omsatt över 1 miljard kronor.
Genom åren har över 6 000 toppresterande säljare utbildats och utvecklats. Tillsammans har de levererat mer än 1 000 000 kunder till uppdragsgivare som sträcker sig från globala teknikbolag till lokala entreprenörer på starkt konkurrensutsatta marknader.
På Key Solutions belönar vi inte bara resultat. Vi belönar ansvar, beteende och påverkan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7287313-1859057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
9760985