Ta Nästa Steg i Karriären som Verksamhetsutvecklare!
2026-03-21
Vill du utveckla framtidens produkter och processer i en miljö där teknik, människor och idéer möts? Här får du driva förbättringsarbete, leda utvecklingsinitiativ och skapa långsiktiga lösningar som gör verklig skillnad. Välkommen till en arbetsplats där samarbete, innovation och hållbarhet är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-03-21Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare blir du en del av Operational Development. Ett område där förändringsledning, digitalisering och processoptimering står i fokus. Du kommer arbeta nära både produktion, teknik och affär för att utveckla och förbättra våra arbetssätt och flöden.
Du får möjlighet att ta en ledande roll i utvecklingsinitiativ och förbättringsprojekt som stärker våra processer och bidrar till en effektiv och hållbar verksamhet. Här samarbetar du med kollegor som kombinerar teknisk kompetens med engagemang, nyfikenhet och laganda.Dina arbetsuppgifter
Driva och följa upp förbättringsprojekt inom processer, metoder och verktyg.
Säkerställa att informationsflöden och arbetssätt fungerar optimalt mellan olika delar av verksamheten.
Identifiera och minska specialanpassade lösningar för att skapa större enhetlighet.
Agera uppdragsledare i projekt och samverka med kollegor från olika kompetensområden.
Hålla dig uppdaterad kring förändringar och behov i organisationen för att tillvarata områdets intressen.
Vi söker dig som:Har en akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom produktion, konstruktion, logistik, underhåll eller organisation/ledning.
Har goda kunskaper i affärssystem och digitala verktyg.
Behärskar svenska och engelska mycket väl, både muntligt och skriftligt.
Har förmåga att driva förbättringsarbete självständigt och tillsammans med andra.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av förändringsledning eller processutveckling i större organisationer.
Erfarenhet av arbete i projektledande roll inom industriell verksamhet eller tekniska miljöer.
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och nyfiken. Du tar dig an utmaningar med positiv energi, samarbetar gärna och har lätt att skapa förtroende. Du trivs i miljöer där utveckling, ansvar och framåtblickande idéer står i centrum.
Om kundföretaget:
Vår kund är ett globalt teknikföretag som utvecklar avancerade lösningar inom innovation, system och produktutveckling. Med verksamhet över hela världen bidrar företaget till ökad trygghet och hållbarhet i samhället. Här möter du en kultur där engagemang, samarbete och tekniskt nytänkande står i fokus och där du får möjlighet att påverka och växa i din yrkesroll.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Josefine Karlsson, josefine.karlsson@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Verksamhetsutvecklare, Operational Development, Processförbättring, Förändringsledning, Lean, Digitalisering, Projektledning, Effektivisering, Teknisk utveckling
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
