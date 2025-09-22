Ta nästa steg i karriären som Serviceelektriker hos Erikssunds El!
2025-09-22
Är du en person som sätter kundens upplevelse i första rummet? Vill du utveckla dina kunskaper inom felsökning, reparationer och installationer och samtidigt ha ett givande och roligt jobb? Då har du hittat rätt!Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som serviceelektriker hos Erikssunds El jobbar du bl.a. med service, installationer (ROT) och felsökningar hos företag, offentlig sektor och privatpersoner i Norra Stockholms Län. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar där även samarbete med andra avdelningar kan förekomma. OBS! Erikssunds El arbetar inte med nyproduktion av bostäder och kontor. Tjänsten är på heltid måndag-fredag.
Vem är du?
För att lyckas på Erikssunds El är det viktigt att du är lyhörd, trevlig och driven. Du har god känsla för felsökning, reparationer och installationer och uppskattar utmaningar i arbetet.
I den här rollen krävs det att du sätter kundens upplevelse i första rummet och ser till så att organisationen lever upp till de önskemål som ställs.
Tjänsten förutsätter att du:
• innehar ECY-certifikat
• har B-körkort
• har tidigare yrkeserfarenhet
• inte tidigare är straffad för brott eller barnrelaterade brott p.g.a. arbete i skolor
Om verksamheten
Erikssunds El är en arbetsgivare som månar om sina medarbetare genom att erbjuda trygga anställningsvillkor och ett kvalitets- och säkerhetsmässigt arbetssätt du kan vara stolt över. Hos Erikssunds El kännetecknas arbetsmiljön av att medarbetarnas personliga utveckling har hög prioritet.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
