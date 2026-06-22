Ta nästa steg i karriären Bilfinger söker Byggplåtslagare!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Tunnplåtslagarjobb / Kiruna Visa alla tunnplåtslagarjobb i Kiruna
2026-06-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vi söker både dig som redan arbetar som byggplåtslagare idag och dig som har grundkunskaper inom plåt och vill utvecklas vidare i yrket.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
I rollen som byggplåtslagare hos Bilfinger arbetar du med olika typer av plåt- och isoleringsarbeten ute på industriprojekt och anläggningar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt och kund, men kan bland annat innebära:
Tillverkning och montering av byggplåt
Fönsterbleck och beslag
Enklare byggplåtsarbeten
Plåtbeklädnad och industriplåt
Arbete tillsammans med isoleringsmontörer ute på anläggningar och projekt
Arbetet sker främst i Kirunaområdet. Bilfinger kan även hjälpa till med boendelösningar för anställda vid behov.
Vi söker dig som:
Vi tror att du är praktiskt lagd, ansvarstagande och tycker om att arbeta i team. Du behöver inte kunna allt från start, men vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper inom byggplåt och kan arbeta relativt självgående i vardagen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av byggplåt, industriplåt eller isolering
Erfarenhet av exempelvis beslag, fönsterbleck eller enklare plåtarbeten
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Arbetsvillig och lösningsorienterad
Noggrann och kvalitetsmedveten
Social och lätt att samarbeta med
Intresserad av att utvecklas inom yrket
Bilfinger erbjuder:
Ett varierande och praktiskt arbete i industrimiljö
Möjlighet att utvecklas långsiktigt inom företaget
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Stöttande kollegor och bra introduktion
Möjlighet till utbildning och vidareutveckling
Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Kollektivavtal och goda förmåner
Boendelösningar vid behov i Kiruna och Gällivare
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag–fredag kl. 07.00–16.00.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Bilfinger samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bilfinger i Kiruna. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Matilda Lövgren på 070-366 63 85 eller matilda.lovgren@norraresurs.se
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Bilfinger i Kiruna!
Om Bilfinger Sweden AB
Bilfinger AB är ett internationellt industriserviceföretag med verksamhet över hela världen och cirka 3 600 medarbetare i Norden. I Kiruna arbetar teamet med teknisk isolering och plåtarbeten inom bland annat industri, fastigheter och ventilation. Uppdragen varierar och kunderna finns inom exempelvis industri, värmeverk och byggsektorn.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
981 34 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Billfinger Kontakt
Rekryteringskonsult
Matilda Lövgren matilda.lovgren@norraresurs.se 070-366 63 85 Jobbnummer
9973251