Ta nästa steg i karriären 2026 - Fast lön + bonus
Key Solutions AB / Säljarjobb / Mölndal
2026-03-05
Vill du kombinera försäljning, teamkänsla och möjligheten att utvecklas snabbt - samtidigt som du upplever nya platser?
Nu söker vi resande säljare till Key Solutions. Här får du fast lön, en tydlig väg framåt och möjligheten att påverka din inkomst från dag ett - i en roll där du får mycket ansvar och snabbt växer i din utveckling.
Key Solutions är en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten 2008 har vi samarbetat med några av Sveriges och världens mest välkända varumärken och tillsammans levererat över en miljon nya kunder.
I över ett decennium har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work® Institute, vilket speglar vår starka företagskultur och vårt fokus på att utveckla människor.
Hur fungerar arbetet?
Du utgår från din hemort och arbetar tillsammans med ditt team på olika orter runt om i Sverige. I rollen representerar du välkända varumärken och ansvarar för att skapa professionella och personliga kundmöten.
Arbetet är självständigt i vardagen, men du är alltid en del av ett team som följer upp, coachar och stöttar din utveckling.
Vi står för resa, boende, tjänstebil och de arbetsverktyg du behöver för att lyckas. Under de dagar du är bortrest får du även traktamente.
Vad erbjuder vi?
Fast månadslön med marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
Karriärutveckling och möjlighet att snabbt avancera och ta en ledande roll inom företaget
Utbildning inom försäljning, kommunikation och självledarskap
Tjänstebil, boende och traktamente när du arbetar på annan ort
Konferensresor utomlands och en stark gemenskap
Vi söker dig som...
• Får energi av att vara i rörelse och träffa nya människor varje dag
• Är trygg, nyfiken och gillar att ta initiativ
• Drivs av resultat, utveckling och möjligheten att påverka din lön
Hos oss blir du en del av ett team där prestation och laganda går hand i hand. Du får rätt verktyg, tydliga mål och stöd längs vägen - men det är din egen drivkraft som avgör hur långt du går.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
