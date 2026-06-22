Ta nästa steg i karriären - Säljare sökes i Forshaga
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Forshaga Visa alla säljarjobb i Forshaga
2026-06-22
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Vill du ha ett jobb där du utvecklas, bygger värdefull erfarenhet och får möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu drivna och engagerade säljare med utgångspunkt i Forshaga. Hos oss får du arbeta i en social och målinriktad miljö där personlig utveckling, laganda och framgång står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Arbetet sker ute på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte och hjälper dem att hitta smarta lösningar för sin energiförbrukning.
Du får en varierande vardag där kommunikation, relationsbyggande och service är centrala delar av arbetet. Rollen passar dig som tycker om att arbeta med människor och vill utvecklas i en miljö där prestation uppskattas.
Med utgångspunkt i Forshaga blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att nå höga mål och skapa goda resultat.
Vi erbjuder dig
Garantilön kombinerad med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning från start
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Möjligheter till karriärutveckling inom företaget
Ett sammansvetsat team med stark gemenskap
Vi belönar framgång
Hos oss ska hårt arbete löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att skapa en arbetsplats där människor inspirerar varandra, har roligt tillsammans och utvecklas både professionellt och personligt.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är social och trivs med att träffa nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Tar ansvar för ditt arbete och din utveckling
Trivs både självständigt och som en del av ett team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt din personlighet, ditt engagemang och din vilja att lyckas.
Bli en del av Exaltera Marketing
Är du redo för en ny utmaning där du får möjlighet att växa, utvecklas och påverka din egen framgång?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Forshaga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: forshaga@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
667 32 FORSHAGA Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973869