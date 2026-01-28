Ta nästa steg i karriären - Resande Säljare
2026-01-28
Vill du utvecklas i din karriär, resa tillsammans med ett tight team och uppleva nya platser varje vecka?
Som resande säljare på Key Solutions arbetar du tillsammans med ditt team på olika orter i Sverige - med fast lön, tjänstebil, boende och marknadens bästa bonusprogram som växer i takt med din utveckling.
Hur fungerar arbetet?
Du utgår från din hemort och arbetar på olika orter runt om i Sverige tillsammans med ditt team. Vi står för resa, boende, tjänstebil och de arbetsverktyg du behöver för att lyckas, och du får traktamente under de dagar du är bortrest.
Arbetstiderna är måndag-fredag, kl. 12.00-21.00, och du har fast månadslön med en attraktiv bonusmodell!
Vad erbjuder vi?
• Fast månadslön och marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
• Möjlighet att snabbt avancera och ta en ledande roll inom företaget
• Utvecklande utbildningsprogram inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling
• Tjänstebil, boende och traktamente vid resor
• Konferensresor utomlands och en stark gemenskap
Vi ser gärna att du som söker:
• Är en sann glädjespridare och har god social kompetens
• Är tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
• Pratar svenska obehindrat
• Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, dock inget krav.
Vi ser gärna att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Du är en aktiv person som tycker om att delta i spännande fritidsaktiviteter tillsammans med ditt team.
Tycker du detta låter intressant? Skicka in din ansökan nedan!
Om Key Solutions:
Key Solutions är en koncern med över 200 engagerade medarbetare som varje dag hjälper några av världens mest välkända varumärken att växa. Vi har haft förmånen att samarbeta med globala och snabbväxande aktörer som Google, Telia, E.ON och Hedvig - och sedan starten 2008 har vi levererat över en miljon nya kunder till våra uppdragsgivare.
13 år i rad har Key Solutions blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work® Institute, vilket speglar vår starka företagskultur och vårt fokus på medarbetarnas utveckling. Med lokala kontor i Stockholm och Göteborg, och en internationell etablering i Helsingfors, fortsätter vi vår tillväxtresa både i Sverige och utomlands.
Key Solutions AB
GÖTEBORG
Key Solutions - A Place to Grow
