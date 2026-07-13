Ta nästa steg i karriären - bli säljare hos Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vårgårda Visa alla säljarjobb i Vårgårda
2026-07-13
, Herrljunga
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, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Vårgårda
, Ale
, Alingsås
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, Essunga
eller i hela Sverige
Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Bollebygd.Vill du ha ett arbete där du utvecklas, träffar nya människor och får möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Vårgårda.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
I rollen som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, coachning och utveckling är en naturlig del av arbetsdagen. Oavsett om du har arbetat med försäljning tidigare eller inte får du den utbildning och det stöd du behöver för att lyckas.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerat med provision
Genomsnittlig månadslön omkring 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna kollegor
Goda möjligheter att utvecklas inom företaget
En arbetsplats med högt engagemang och stark teamkänsla
Vi belönar engagemang
Vi tycker att bra prestationer ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du har möjlighet att vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa kontakt med människor
Är nyfiken och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar med en positiv inställning
Gillar att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att lära dig.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa, utvecklas och påverka din egen framtid? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vårgårda.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
447 32 VÅRGÅRDA Jobbnummer
10001936