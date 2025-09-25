Ta nästa steg i karriären - bli Handläggare hos vår kund
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" - för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Piteå i norr.
Läs mer på www.clockworkpersonal.seArbetsuppgifter
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom handläggning? Vi på Clockwork söker nu en engagerad handläggare till ett utvecklande uppdrag hos vår kund i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en varierad roll där din noggrannhet, struktur och ditt engagemang gör verklig skillnad.
I rollen som handläggare får du ett omväxlande arbete där du självständigt driver ärenden utifrån gällande riktlinjer och praxis. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ta fram beslutsunderlag, planera och följa upp ärenden samt genomföra utredningar, granskningar och handläggning. Du kan även komma att analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt, avrapportera resultat samt delta i utredande och samordnande arbete.Profil
Vi tror att du har en gymnasie- eller högskoleutbildning inom ett relevant område, alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har minst sex månaders erfarenhet från en liknande roll och är trygg i MS Office eller motsvarande program.
För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift. Eftersom kommunikation även kan ske på engelska ser vi gärna att du känner dig bekväm med att använda språket både muntligt och skriftligt.
Vi värdesätter framför allt din personlighet. Med en positiv attityd och förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer blir du en uppskattad kollega. Vi ser också att du är strukturerad, klarar av att hantera flera uppgifter parallellt och har lätt för att analysera samband samt dra självständiga slutsatser.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Är du redo för nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot att höra från dig!Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Stockholm AB Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se Jobbnummer
9527134