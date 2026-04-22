Ta nästa steg i din säljkarriär - Svenska Alarm söker dig
2026-04-22
Svenska Alarm växer och vi letar efter nästa stjärna i vårt säljteam i Malmö. Hos oss får du en roll där du faktiskt gör skillnad - du hjälper privatpersoner och företag hitta rätt säkerhetslösning för just deras behov.
Det är inte ett jobb där du bara läser från ett manus.
Det här gör du hos oss
Du hanterar utgående kontakter via telefon, mejl och digitala kanaler. Presenterar våra larmlösningar, förstår kundens situation och hittar det upplägg som passar dem bäst. Hela säljprocessen är din - och när du stänger en affär märker du det direkt på lönen.
Vi tror att duGillar att prata med människor och är bra på att skapa förtroende snabbt
Trivs med tydliga mål och motiveras av att nå dem
Är lugn och lösningsorienterad även i ett högt tempo
Pratar och skriver svenska flytande
Vi investerar i dig - Säljskola i världsklassOavsett om du stannar hos oss i ett år eller tio får du en strukturerad utbildning i modern försäljning som grund - kommunikation, säljpsykologi och affärsmannaskap - kombinerat med specialistkompetens inom säkerhetsförsäljning. Utbildningen ger dig meriter som är värdefulla långt utanför den här rollen. Många av våra säljare beskriver det som den bästa skolan de gått i försäljning.
Det här får duFast lön + provision - Mållön mellan 30 000-50 000. Inget lönetak.
Heltidsanställning tillsvidare
Arbetstider måndag-fredag 09-18 på vårt kontor i Malmö
Tävlingar med priser och resor
Kollegor som faktiskt hejar på varandra
Tydlig karriärväg - vill du ta nästa steg? Vi hjälper dig dit
Vi välkomnar alla sökande och uppmuntrar särskilt kvinnor att söka - vi jobbar aktivt för mångfald i säkerhetsbranschen.
Ansök idag - vi intervjuar löpande.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta
)
200 21 MALMÖ Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Rekrytering & Utbildningsansvarig
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060 Jobbnummer
