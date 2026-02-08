Ta nästa steg i din karriär som radiolog!
2026-02-08
Är du specialist inom radiologi och ute efter nya utmaningar i en vacker del av Sverige? Denna möjlighet erbjuder en perfekt kombination av professionell utveckling och hög livskvalitet.
Vid detta moderna sjukhus i centrala Sverige utför radiologiska avdelningen cirka 24 000 diagnostiska undersökningar årligen. Du kommer att arbeta med avancerad medicinsk teknik, inklusive MRI, CT, ultraljud och fluoroskopi, inom enheten för diagnostisk avbildning och funktionell medicin. Avdelningen erbjuder både akuta och planerade diagnostiska tjänster i välutformade, moderna lokaler.
Arbetstider och flexibilitet:
Måndag till fredag, dagtid.
Kvällspass/jourer finns tillgängliga men är inte obligatoriska.Publiceringsdatum2026-02-08Kompetenser
Specialistbevis inom radiologi
Allmän radiologi med kompetens inom konventionell röntgen.
Ultraljud och CT-skanningar.
Fluoroskopi och nefrostomibyte.
Erfarenhet av akut verksamhet inom röntgen.
Vem är du?
Lagspelare men också självständig: Förmåga att samarbeta effektivt samtidigt som du arbetar självständigt när det behövs.
Flexibel och anpassningsbar: Kapabel att hantera nya utmaningar och se möjligheter i förändringar.
Serviceinriktad: Lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Proaktiv: Motiverad att ta initiativ och leverera resultat av hög kvalitet.
Vad sjukhuset erbjuder:
En arbetsplats med högt engagemang och ett starkt patientfokus.
Ett varierat och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjligheten att vara en del av ett kunnigt och samarbetsinriktat team med engagerade kollegor.
En chans att utvecklas både professionellt och personligt i en dynamisk vårdmiljö.
Startdatum: Enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättning, enligt överenskommelse
Kontakta mig gärna om du vill veta mer om tjänsten, jag ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb.
Kletor Sverige AB (org.nr 556903-1197)
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/ Arbetsplats
Dignus Medical
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se
9729684