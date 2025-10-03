Ta nästa steg i din karriär med ett examensarbete på Studsvik!
2025-10-03
Är du i slutskedet av din tekniska utbildning och vill kombinera teori med verklig innovation? Hos Studsvik får du möjlighet att genomföra ett examensarbete som inte bara utvecklar dina kunskaper utan också bidrar till framtidens kärnkraft - en perfekt start på din karriär.
Om projektet: Vi söker en engagerad student som vill förbättra gammascanning för noggrann bestämning av kärnbränslets utbränning. Du kommer att:
• Kalibrera en ny referensstav med fokus på hög noggrannhet för moderna bränsledesigner, inklusive Accident Tolerant Fuels (ATF). * Genomföra detaljerad isotopanalys och jämföra resultat med driftshistorikdata. * Föreslå och implementera mekaniska förbättringar av gammascanningsutrustningen för ökad precision. * Utveckla en automatiserad utbränningsberäkningsmall med avancerade analytiska funktioner och kvalitetssäkring. Ditt arbete kommer att bidra till ett modernt och högprecist referenssystem som stärker säkerheten och effektiviteten inom kärnkraftsindustrin. Om dig: * Du studerar en teknisk utbildning på avancerad nivå och är redo för examensarbete. * Du är analytisk, noggrann och motiverad att driva projekt självständigt. * Intresse för kärnteknik och mätmetoder är meriterande. Om Studsvik: Studsvik har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Vi är noterade på NASDAQ Stockholm och är över 500 anställda i 7 länder med kunder världen över. Studsvik bidrag till samhället är att vi, i samråd med våra kunder, uppmuntrar dom till att tänka annorlunda och vi vill stödja dom på vägen mot det långsiktiga målet: att leverera tillförlitlig och mer hållbar energi till världens växande befolkning!
För mer information om Studsvik - besök vår hemsida www.studsvik.com.
Praktisk information: Ansökan görs via www.studsvik.com.
Sista dag att ansöka är 20 November 2025, men vi rekryterar löpande - ansök gärna snarast. För mer information om projektet: Avdelningschef Håkan Gustafsson, +46 155 22 10 52, hakan.gustafsson@studsvik.com
För frågor om rekryteringsprocessen: HR-partner Emma Bark, +46 155 22 19 04, emma.bark@studsvik.com
. Ta chansen att utvecklas och bidra till framtidens kärnkraft - ditt examensarbete kan göra skillnad! Ersättning
