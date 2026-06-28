Ta nästa steg i din karriär - Exaltera Marketing söker säljare i Uddevalla
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Uddevalla Visa alla säljarjobb i Uddevalla
2026-06-28
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Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa människor och arbeta i ett engagerat team? Exaltera Marketing söker nu drivna och sociala säljare med utgångspunkt i Uddevalla.
Hos oss får du möjlighet att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning, kundrelationer och kommunikation. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, laganda och prestation går hand i hand.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare arbetar du på event, marknader, mässor, festivaler och andra mötesplatser där du möter kunder direkt. Du presenterar produkter och tjänster, skapar kontakt och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Uddevalla och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, coachning och gemensamma mål är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning från grunden
Löpande coachning och stöd i din utveckling
Goda möjligheter att växa inom företaget
Ett positivt team med stark gemenskap
Vi belönar engagemang
Vi tycker att goda resultat ska uppmärksammas och arrangerar därför regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser, såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på en arbetsplats där motivation, utveckling och arbetsglädje skapar framgång.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och starkt driv
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig utbildning, coachning och rätt verktyg för att lyckas.
Ansök redan idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen lön och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Uddevalla. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: uddevalla@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
451 41 UDDEVALLA Jobbnummer
9982198