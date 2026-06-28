Ta nästa steg i din karriär - Bli säljare hos Exaltera Marketing i Munkedal
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Munkedal Visa alla säljarjobb i Munkedal
2026-06-28
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Vill du ha ett arbete där du får träffa människor, utvecklas varje dag och ha möjlighet att påverka din egen inkomst? Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare med utgångspunkt i Munkedal.
Vi erbjuder en varierande och social arbetsmiljö där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Samtidigt får du kontinuerlig utbildning och möjlighet att utveckla dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och kundrelationer.
Din roll
Som säljare hos oss arbetar du på event, marknader, mässor och andra mötesplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du presenterar produkter och tjänster, besvarar frågor och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Munkedal och blir en del av ett engagerat team där samarbete, coachning och gemensamma framgångar är en naturlig del av vardagen.
Därför ska du välja Exaltera Marketing
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och utbildning inom försäljning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Goda möjligheter till utveckling och intern karriär
Ett inkluderande team med hög energi och stark sammanhållning
Vi uppmärksammar goda prestationer
För att belöna engagemang och resultat arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser, bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror att motivation, trivsel och utveckling skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har ett positivt synsätt och ett starkt eget driv
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Är ansvarstagande och uppskattar att arbeta tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi utbildar dig och ger dig rätt förutsättningar för att lyckas i rollen.
Välkommen med din ansökan
Vill du bli en del av ett växande företag där du får utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull arbetslivserfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Munkedal. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: munkedal@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
455 32 MUNKEDAL Jobbnummer
9982192