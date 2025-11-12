Ta nästa steg - Läkare till uppdrag i Göteborg

Pelmatic AB / Läkarjobb / Göteborg
2025-11-12


Visa alla läkarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pelmatic AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Vi söker nu dig som är allmänspecialist till Göteborg under v.4-14, med möjlighet till fler uppdrag framöver.
Det går bra att arbeta enstaka veckor eller hela perioder.

Lär känna oss
Gå in via länken nedan och skicka in en intresseanmälan så berättar vi mer om våra spännande möjligheter. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig in i vår gemenskap!
https://www.pelmatic.se/
info@pelmatic.se
0455-68 79 00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
0455-68 79 00
E-post: info@pelmatic.se

Arbetsgivare
Pelmatic AB (org.nr 559276-6918), https://pelmatic.se

Jobbnummer
9602003

Prenumerera på jobb från Pelmatic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pelmatic AB: