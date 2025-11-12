Ta nästa steg - Läkare till uppdrag i Göteborg
2025-11-12
Vi söker nu dig som är allmänspecialist till Göteborg under v.4-14, med möjlighet till fler uppdrag framöver.
Det går bra att arbeta enstaka veckor eller hela perioder.
Lär känna oss
Gå in via länken nedan och skicka in en intresseanmälan så berättar vi mer om våra spännande möjligheter. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig in i vår gemenskap!
