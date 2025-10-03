Ta nästa kliv i din lagerkarriär - framtida ledarroll väntar i Torslanda!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Är du en hands-on lagermedarbetare med ett öga för ordning, erfarenhet inom logistik och kanske till och med van att ta ledningen? Nu har du chansen att kliva in i en nyckelroll i ett verkstadsnära lager i Torslanda - mitt i händelsernas centrum inom fordonsindustrin.
Vi söker dig som vill göra skillnad - både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Uppdraget startar omgående som ett vikariat på en månad, men för rätt person finns starka möjligheter till både förlängning och att på sikt ta över som lageransvarig.
Vad innebär rollen?
• Du börjar din resa i en operativ roll - med ansvar för mottagning, inlagring, sortering och truckkörning (motviktstruck). Med tiden växer ansvaret: du får ta dig an mer administrativa uppgifter och - om det passar både dig och verksamheten - kliva upp som lageransvarig efter sommaren. Då kommer du bland annat ansvara för:
• Beställningar och fakturering
• Lagerflöden och processoptimering
• Att leda ett mindre team på 2-3 personer
Du arbetar nära produktionen i en miljö som kräver fokus, struktur och snabb anpassningsförmåga. Rollen passar dig som gillar att kombinera fysiskt arbete med administration och ledarskap.
Dina uppgifter i korthet:
• Hantera inkommande och utgående gods
• Köra motviktstruck
• Sköta administration och registrering i affärssystem
• Samarbeta tätt med övriga avdelningar
• Vara delaktig i förbättringsarbeten inom lager och logistik
Plats: Torslanda
Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Omfattning: Heltid. Start omgående. Vikariat med goda chanser till förlängning och utveckling.
Observera att drogtest och utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.Profil
Är det här du?
• Vi söker en organiserad och självgående person som gärna tar initiativ och vill utvecklas inom lager och logistik. Du är inte rädd att ta tag i saker, trivs med ansvar och har lätt för att kommunicera. Kanske har du redan erfarenhet av att leda andra - eller så är det ditt nästa naturliga steg.
Du bör ha:
• Tidigare erfarenhet från lager/logistik
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
• God vana av administrativa uppgifter, gärna inom beställning/fakturering
• Grundläggande IT-vana och erfarenhet av affärssystem
• Körkort B (manuell bil)
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Ett rent belastningsregister Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Kalabic sofia.kalabic@posti.com Jobbnummer
9539475