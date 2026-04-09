Ta ledningen när vi bygger framtidens projektorganisation.
2026-04-09
Nordic Solar befinner sig i en tillväxt- och expansionsfas där vi skalar upp vår leveransförmåga. Efter flera år av framgångsrika installationer över Mellansverige står vi inför nästa naturliga steg: Att stärka vår projektorganisation för att möta ökad efterfrågan, högre leveranstakt och ännu större kundvolymer.
Vi söker nu en erfaren projektchef som vill leda, utveckla och framtidssäkra vår projektorganisation.
Det här är en roll för dig som vill ta ett stort ansvar, sätta riktningen framåt och vara med och forma en av sol- och energibranschens mest ambitiösa projektorganisationer - med målet att leverera förnybara energilösningar i absolut toppklass.
Om rollen
Som projektchef blir du en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxtresa. Du leder hela projektavdelningen och ansvarar för att utveckla teamets arbetssätt, processer och leveransförmåga. Rollen kombinerar strategiskt ledarskap, operativ närvaro och affärsmässigt fokus.
Du får mandat att bygga strukturer, skala upp projektflöden och skapa en projektorganisation redo för nästa expansionssteg. Samtidigt får du vara nära våra team, våra kunder och våra projekt - där affären blir verklighet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Leda och utveckla projektorganisationen
Säkerställa välplanerade, kvalitativa och effektiva installationer - från kalkyl till färdigställda projekt.
Leda och stödja projektledare, elektriker och montörer i vardagen.
Hålla regelbundna platsbesök, internbesiktningar och projektmöten.
Delta vid införsäljning av komplexa projekt.
Driva förbättring och bygga skalbara processer
Utveckla arbetsflöden, projektmodeller och affärssystemstöd.
Arbeta datadrivet med uppföljning, riskhantering och kontinuerliga förbättringar.
Leda forum för lärande och erfarenhetsutbyte över avdelningsgränserna.
Resursplanering, ekonomiskt ansvar och operativ styrning
Samverka nära med planering/logistik för att säkerställa 100 % beläggning.
Bidra till projektbudgetar, prognoser och kostnadsuppföljning.
Prioritera, fördela och effektivt använda avdelningens resurser.
Säkerhet och arbetsmiljö - alltid högsta prioritet
Driva avdelningens säkerhetsarbete i nära samarbete med el-ansvarig och HR.
Säkerställa tak- och elsäkerhet, utbildningsplaner och en årlig Safety Week.
Följa upp tillbud och implementera förbättringsåtgärder.
Eftermarknad och kundupplevelse
Leda arbetet med snabb och professionell support till våra kunder.
Optimera rutiner, kommunikation och debitering.
Säkerställa hög kundnöjdhet och återkommande affärer.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren ledare från installation, energi, solenergi eller bygg - och som brinner för att utveckla både människor och processer. Du har ett tydligt affärssinne, en förmåga att skapa struktur och en naturlig talang för att bygga projektorganisationer som levererar resultat.
Du trivs i ett bolag som växer snabbt, där beslut fattas nära verksamheten, och där du får vara med och påverka långsiktigt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom installation, solenergi, energi eller bygg.
Erfarenhet av personalansvar och att leda tekniska yrkesgrupper.
Starkt affärssinne, budgetvana och erfarenhet av resursplanering.
Förståelse för el, tekniska installationer och tillståndsprocesser.
Förmåga att skapa ordning, driva förbättring och bygga hållbara arbetssätt.
Trygg kommunikatör som skapar samarbete och motiverar team.
Som person är du:
Resultatorienterad och strukturerad.
Analytisk och strategisk samtidigt som du trivs i operativt arbete.
Anpassningsbar, lösningsorienterad och trygg under förändring.
En tydlig kulturbärare av våra värderingar:
Engagerad - Framåtlutad - Schysst.
Om oss
Nordic Solar är ett växande företag som har spridit energi sedan 2009. Snart 17 år senare är vi fortfarande en trygg och pålitlig leverantör av solenergi och batterilagring i hela Mellansverige.
Vi är certifierade av Svensk Solenergi och har hjälpt tusentals hushåll och fastighetsägare att bli mer självförsörjande genom solkraft.
Hos oss får du stort ansvar, högt mandat och möjligheten att påverka - både bolagets utveckling och den gröna omställningen, tillsammans med ett engagerat team med bas i Värmland.
Vi tror på samarbete, kvalitet och på människor som vill göra skillnad - tillsammans.
Om rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte -skicka in din ansökan redan idag! Du gör det enkelt genom att ladda upp ditt CV och personliga brev via vår plattform.
Vi tar endast emot ansökningar via plattformen, ej via e-post eller LinkedIn-meddelanden. Har du frågor, tveka inte att höra av dig!
Amalia Rååd, HR-ansvarig på 054-2241951
Välkommen med din ansökan senast 26 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: amalia.raad@nordicsolar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Solar Sweden AB
(org.nr 556740-0725), https://nordicsolar.se/
Ramgatan 2 B (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Amalia Rååd amalia.raad@nordicsolar.se 054-2241951 Jobbnummer
9845994