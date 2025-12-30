Ta första steget in i bank och finans - Konsultuppdrag i Göteborg
Arbetsbeskrivning Vill du ta första steget in i bank- och finansbranschen? Hos Amendo får du möjlighet att bygga värdefull erfarenhet och utvecklas i spännande uppdrag hos några av Sveriges mest välkända aktörer - från storbanker till finansiella bolag i tillväxt. Denna annons är för kommande möjligheter inom bank och finans.
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill arbeta som konsult i roller som exempelvis:
Kundtjänst inom bank
Skadereglerare
Inkassorådgivare
KYC/AML-analytiker
Som konsult hos oss får du chansen att lära dig branschen, utveckla din kompetens och skapa ett nätverk som öppnar dörrar för framtiden.
Kvalifikationer och egenskaper Vi tror att du:
Har en relevant utbildning eller erfarenhet från service, administration eller ekonomi
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat
Har god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta
Är nyfiken på bank- och finansbranschen och vill utvecklas
Tidigare erfarenhet från branchen är meriterande.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Acquisition Manager Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
