Ta ett nytt steg i karriären, bli ILS-Ingenjör genom Academic Work Academy

Efter 12 veckors utbildning genom Academic Work Academy får du möjlighet att arbeta med de mest avancerade tekniska lösningarna och växa i rollen som ILS-Ingenjör hos marinbolag i Göteborg. Tveka inte att söka denna möjlighet redan idag!
OM TJÄNSTEN
För fjärde gången i rad är det nu dags att rekrytera nya stjärnor för vårt Academy ILS-program. En ILS-ingenjör kan beskrivas som en teknisk superhjälte som jobbar för att se till att system och produkter fungerar på ett säkert, effektivt och pålitligt sätt. Du blir en nyckelspelare i att optimera drift och underhåll av avancerade system i en framtidssäker bransch där behovet av din kompetens bara ökar.
Utbildningen är framtagen tillsammans med några av branschens ledande företag och kombinerar teori med praktiska moment som gör dig redo för arbetslivet. Du utlovas 12 spännande och intensiva utbildningsveckor på vårt Academyprogram med en fast anställning efter avklarad examen med uppdrag hos någon av våra spännande samarbetspartners.
I årets ILS-program samarbetar vi med ett marinbolag i Göteborg. Det är ett stort, globalt teknikbolag som specialiserar sig på att utveckla komplexa och tunga system för last- och accesslösningar. Företaget arbetar i en bransch där projekten är unika och ställer höga krav på hållfasthet och precision i krävande miljöer. Detta gör att nästan all utrustning måste skräddarsys efter kundens specifika behov.
Dina arbetsuppgifter
ILS (Integrerat Logistikstöd) används för att optimera underhåll och drift av avancerade system. Tänk dig att du ska köpa en bil som både fungerar bra från start och är kostnadseffektiv att underhålla i längden. Finns reservdelar om tio år? Är det lätt att byta en trasig strålkastare? En ILS-ingenjör säkerställer att sådana frågor beaktas - för komplexa system inom försvar, flyg, rymd, sjöfart och fordonsindustrin.
• Kravhantering, logistikplanering och underhållsstrategier inom försvar, industri och infrastruktur
• Ta fram specifikationer, genomföra analyser och ge input till designarbete, formulera tekniska krav samt granska underleverantörers arbete
• Kvalitetskontroll och teknisk support, både internt och till kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Är över 18 år
• Har en gymnasial utbildning inom teknik eller tidigare arbetslivserfarenhet från en tjänst inom underhåll, montering eller logistik
• Har mycket goda kunskaper av dokumentation då detta kommer att förekomma dagligen i planeringsarbete, rapportskrivning eller installationsinstruktioner
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då lektioner och kommande arbete kan förekomma på båda språken
• Har matchat i de två inledande testerna med fokus på förmågor
• Har ett genuint intresse för teknik, vilket visar sig i tidigare arbetslivserfarenhet eller studier
• Uttrycker stark motivation för programmet
• Har ett svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Integrerat logistikstöd är en process som används främst inom försvarssektorn och medför att detta uppdrag är säkerhetsklassat. Det innebär att säkerhetsprövning kommer genomföras (inkluderat registerkontroll) i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Uppdrag där kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på svenskt medborgarskap.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Hjälpsam
• Ordningsam och driven
• Ansvarstagande och en "multitasker"
Om utbildningen
Metodiken under utbildningen är baserad på Accelererat Lärande en snabb väg för dig som söker en ny karriär och motiveras av en spännande utmaning. Pedagogiken fokuserar på praktiskt lärande med högt tempo. Teorisessionerna är korta, tempot är högt och fokus ligger på praktiska övningar samt kontinuerlig feedbackdialog.
Viktiga datum
• Digital välkomstträff inför utbildning: 11 maj
• Förstudieperiod: 11 maj - 5 juni
• Utbildningsstart: 8 juni - 11 september
• Självstudier: Vecka 30-31
• Examensdag: 11 september
• Omfattning: Heltid, schemalagd undervisning vardagar kl: 08.00-17.00
• Arbetsort efter avslutad utbildning: Göteborg
Under utbildningen tillkommer ett obligatoriskt tillfälle på plats. Oavsett boende- eller arbetsort är du välkommen till vårt Campus i Life City, Hagastaden, Stockholm den sista dagen i samband med examen, 11 september.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
