Ta dig an en viktig utmaning - utveckla kompetensen på SiS!
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-07-17
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter med ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
Nu söker vi en HR-specialist till enheten för kompetensutveckling. Enheten ansvarar för att utveckla och förvalta myndighetens kompetensutvecklingsinsatser.
I din roll tar du ansvar för att skapa relevant kompetensutveckling som möter verksamhetens behov. Du verkar i ett komplext sammanhang där olika perspektiv ska integreras i effektiva konkreta lösningar. Det innebär bl.a. att du kan anpassa pedagogisk form och innehåll till olika målgrupper. Du driver utvecklingsuppdrag med höga resultatkrav såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har många kontaktytor både inom och utanför sektionen, samt löpande dialog med verksamhetens representanter och sakkunniga.
Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas som innebär både en organisatorisk utveckling och ett växande uppdrag. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där arbetssätt, innehåll och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning inom exempelvis pedagogik, psykologi, juridik eller annan som arbetsgivaren bedömer relevant
Aktuell erfarenhet av arbete med kompetensutveckling i en större verksamhet
Aktuell erfarenhet av att ta kompetensutvecklingsinsatser som tillämpar blandat lärande
Erfarenhet av samordning, koordinering eller projektledning
Erfarenhet av att arbeta i ett komplext uppdrag med många olika intressenter
Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av operativt arbete i SiS kärnverksamhet eller annan liknande verksamhet
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, i en för tjänsten relevant roll
Erfarenhet av att effektivisera dina arbetsuppgifter med stöd av AI
För att trivas i denna tjänst uppskattar du ett omväxlande arbete med högt tempo. Du kan snabbt sätta dig in i nya sakområden och förstå sammanhang. Du arbetar strukturerat och resultatorienterat även när du står inför målkonflikter och utmaningar. Vidare har du god förmåga att omhänderta komplexa frågor genom att identifiera prioriterade faktorer och ta fram enkla och effektiva lösningar. Du är prestigelös, flexibel och samarbetar gärna med andra när och där det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattning: HR-specialist.
Placering på huvudkontoret i Solna.
SiS har verksamhet i hela landet. Resor förekommer i tjänsten.
Som statligt anställd har du generösa semestervillkor, bra pensionsavtal och kompensation för förlorad inkomst i samband med föräldraledighet och sjukskrivning. Du kan läsa mer om våra förmåner https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 12/8–2026.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till kravprofilen för rollen. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Fia Malmborg
Enhetschef, 010 453 43 28
Leili Falsafi Amin
Sektionschef, 010 453 45 26
Jenny Kingstedt
ST/OFR, 010 453 40 77
Isabelle Strid
SACO-S, 010 453 40 68
Adham Abu-Sultan
SEKO, 010-453 41 09
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.9.1-7750-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10005017