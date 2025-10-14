Ta chansen! Vi söker skolpsykolog till den centrala elevhälsan i Strömstad
2025-10-14
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Barn- och elevhälsan är centralt organiserad och består av cirka 20 medarbetare. Strömstad är en kommun som satsar på arbetet med tillgänglig lärmiljö, och där har barn- och elevhälsans personal en viktig roll. Elevhälsan är väl utbyggd, och är en naturlig del i utvecklingsarbetet ute på skolorna. Detta, kombinerat med Strömstads spektakulära läge vid havet, skapar fantastiska förutsättningar till ett högkvalitativt liv, både privat och yrkesmässigt!
Vi söker en skolpsykolog med engagemang för barns och ungas utveckling och välmående. Vi erbjuder dig möjlighet till specialistutbildning under arbetstid.
Du får:
* En erfaren skolpsykologkollega
* Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
* Ett engagerat och kompetent elevhälsoteam
Handledning och kompetensutveckling
Som skolpsykolog arbetar du för att alla barn och elever ska ges bästa förutsättningar att lyckas i skolan. Du blir en viktig del i att stötta elevhälsoteamen genom att tillföra psykologisk kompetens. Du kommer samarbeta med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, pedagoger samt skolledning.
I din roll som skolpsykolog genomför du utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation för att bidra med kunskap om förutsättningar för lärande och behov av stöd. Du kommer också bistå med handledning och konsultation till personal på skolorna. Arbetet kommer även innebära utbildningsinsatser för att höja kompetensen i verksamheten. Du ansvarar för kontinuerlig dokumentation av ditt arbete i elevhälsans journalsystem.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Psykologiska bedömningar och utredningar
* Konsultation till personal
* Är en del i skolans elevhälsoarbete och skolutveckling
Kompetenshöjande insatser för personalgrupper
Vi söker i första hand dig som är legitimerad psykolog med svensk legitimation, du med PTP tjänstgöring är också välkommen att ansöka.
* Du kan kommunicera psykologisk kunskap på ett lättbegripligt sätt
* Du trivs i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
* Du kan bidra med både kritiskt tänkande och ödmjukhet till andras perspektiv och kompetenser
* Du har god struktur och kontinuitet i ditt arbete
* Du är bekväm med att hålla föreläsningar och workshops
* Du är van att ge handledning / konsultation till andra yrkesgrupper än psykologer
* Erfarenhet från skolans område eller annan verksamhet riktad mot samma målgrupp är meriterande.
* Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Du har lätt att självständigt planera och organisera ditt arbete i samarbete med skolorna utefter de uppdrag som tilldelas dig. Som person är du trygg, stabil och har en förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du är positivt inställd till att dela med dig av dina kunskaper till andra och vill utveckla både dig själv och den organisation du jobbar i. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intresserad? Kul! Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
