Ta chansen att utvecklas med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Åtvidaberg Visa alla säljarjobb i Åtvidaberg
2026-08-04
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, träffa nya människor och se tydliga resultat av din egen insats? Hos Exaltera Marketing får du chansen att bygga erfarenhet, utmana dig själv och bli en del av ett team där ambition och gemenskap står i fokus.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Åtvidaberg.
En roll där du växer med uppgiften
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kundmöten skapar du relationer och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Det här är en roll för dig som gillar att utvecklas genom praktisk erfarenhet. Du får bygga upp din kommunikation, ditt självförtroende och dina säljkunskaper samtidigt som du arbetar tillsammans med kollegor som vill se dig lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Åtvidaberg och får stöd från start genom introduktion, utbildning och kontinuerlig coachning.
Hos oss får du
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Praktisk säljutbildning och introduktion
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med positiv energi och stark lagkänsla
Vi tror på att uppmärksamma framgång
När du lägger ner jobbet och når dina mål ska det märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är driven och tar ansvar för din egen utveckling
Vill vara en del av ett team där man hjälper varandra framåt
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Vi tror att rätt inställning, energi och viljan att lära sig är det som skapar framgång.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, bygga erfarenhet och skapa nya möjligheter för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Åtvidaberg. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
597 52 ÅTVIDABERG Jobbnummer
10022009