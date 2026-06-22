Ta chansen att utvecklas inom försäljning - utgå från Skinnskatteberg
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Skinnskatteberg Visa alla säljarjobb i Skinnskatteberg
2026-06-22
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Är du en person som gillar att träffa nya människor, motiveras av att nå mål och vill ha ett jobb där din insats verkligen gör skillnad? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu nya säljare till vårt team med utgångspunkt i Skinnskatteberg. Här får du möjlighet att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet, utvecklar dina färdigheter och skapar goda möjligheter för framtiden.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra publika mötesplatser. Du hjälper kunder att hitta smarta och fördelaktiga lösningar inom energi och teknik samtidigt som du bygger relationer och utvecklar din kommunikativa förmåga.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som trivs med att vara där det händer.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerat med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från dag ett
Löpande coachning och stöd från erfarna kollegor
Goda möjligheter till utveckling inom företaget
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Tävlingar, bonusar och arbetsglädje
Vi tror på att uppmärksamma prestationer och skapa en rolig arbetsmiljö. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss får du arbeta i ett team där vi stöttar varandra, firar framgångar och har kul tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har lätt för att prata med människor
Är positiv, engagerad och målmedveten
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med eget ansvar
Uppskattar att arbeta tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning och din vilja att lyckas.
Ansök redan idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa, utvecklas och skapa resultat tillsammans med drivna kollegor?
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Skinnskatteberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: skinnskatteberg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
739 30 SKINNSKATTEBERG Jobbnummer
9973860