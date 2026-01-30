Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Folktandvården Sörmland AB / Tandläkarjobb / Eskilstuna Visa alla tandläkarjobb i Eskilstuna
2026-01-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Sörmland AB i Eskilstuna
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
, Vingåker
eller i hela Sverige
Torshälla
Vår trevliga klinik har 6 behandlingsrum och vi är ett team på 14 kompetenta och drivna medarbetare.
Just nu letar vi efter ytterligare en tandläkare som vill vara med att driva och utveckla kliniken.
Vi arbetar tillsammans och tar vara på varandras kompetenser och vi satsar helhjärtat på Folktandvården Sörmlands mycket framgångsrika koncept Frisktandvård.
Du kommer att arbeta med ett brett odontologiskt vårdpanorama med både barn- och vuxentandvård. Är du en tandläkare som har ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalité och har god samarbetsförmåga, välkommen in med din ansökan idag. Hos oss ska både kunder och medarbetare trivas!
Vi söker dig som:
• tillsammans med oss vill delta i arbetet att utveckla och driva kliniken
• har ett synsätt där du i din profession arbetar förebyggande och hälsofrämjande
• har lätt för att samarbeta, kommunicera och är en öppen person som gärna delar med dig av dina kunskaper
• har en positiv inställning till att arbeta för en god tandvård och en hög servicegrad till våra kunder
• stor vikt läggs på personlig lämplighet
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning i ett välmående företag
• goda förutsättningar att utvecklas, inom Folktandvården Sörmland finns en bred kompetens och massor av erfarenhet!
• introduktion och handledning anpassat efter dina önskemål och behov.
• ett strukturerat kompetensprogram.
• friskvårdspeng på 5 000 kr
• ett förmånligt kollektivavtal, som till exempel fler semesterdagar efter 40 år, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom
• kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
• marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• förmånsportal med många fina förmåner
• vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på kliniken.
Om du är en lagspelare och gillar kundservice och vårdfrågor, så kommer du att trivas hos oss!
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-26-005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625)
611 32 NYKÖPING Kontakt
Lisen Vesterdahl, klinikchef lisen.vesterdahl@regionsormland.se 073-90 73 171 Jobbnummer
9714412