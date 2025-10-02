Ta chansen att bli en del av teamet på John Mattson
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och skapa goda livsmiljöer över generationer? Trivs du i en företagskultur som präglas av öppenhet, professionalitet och engagemang?
Då är det kanske dig vi söker till tjänsten som Fastighetstekniker! Vi söker dig som vill vara med och utveckla John Mattson med fokus på effektiv förvaltning och nöjda kunder. Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt hos John Mattson.
Bakgrund John Mattson är i en utvecklingsfas där det händer mycket inom bolaget. De förstärker nu teamet med ytterligare en engagerad, kompetent och serviceinriktad medarbetare med fokus på fastigheterna inom förvaltningsområde söderort.
Tjänsten Som Fastighetstekniker ingår du i ett engagerat förvaltningsteam och tillsammans har ni en viktig roll för att skapa trivsel, trygghet och utveckling i John Mattsons bestånd. Du är hyresgästernas främsta kontakt under boendetiden och en av dina viktigaste uppgifter är att bidra till att skapa ett tryggt och effektivt boende från in- till avflyttning. Utöver bostadshyresgästerna arbetar du även med ett antal kommersiella hyresgäster och bidrar till att de får god service och att fastigheterna omhändertas på ett effektivt sätt.
I arbetet ingår det att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Men du gillar samtidigt att ingå i teamet och att stötta dina kollegor när det behövs. John Mattson erbjuder dig ett varierat arbete med både praktiska och administrativa uppgifter där kundbemötande och problemlösning hör till vardagen.
I den här tjänsten ingår du i förvaltningsavdelningen, i teamet söderort, och rapporterar till förvaltaren för området. Områdeskontoret för söderort ligger i slakthusområdet. Det är en mindre organisation vilket innebär att kompetensen kan behövas även i andra områden då de är geografiskt flexibla i sina roller. Huvudkontoret är beläget på Lidingö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kontakt med bostadshyresgäster samt kommersiella hyresgäster.
Administration och återkoppling till hyresgäster via digitala arbetsverktyg.
Ta emot, utföra och följa upp felanmälningar.
Praktiskt utföra och planera för underhåll samt reparationer.
Planera och utföra lokal/lägenhetsbesiktningar vid in- och utflyttningar. Dokumentationen sker i digitala arbetsverktyg.
Planera, beställa och följa upp reparations- och löpande underhållstjänster från ramavtalsentreprenörer för inre skötsel.
Utföra systematisk tillsyn och rondering av fastigheterna.
Aktivt ta fram förslag till effektivisering och utveckling av fastigheterna.
Erfarenhet och kompetens
För att trivas i rollen som Fastighetstekniker ser vi att du har en relevant grundkompetens i form av en gymnasieutbildning och/eller en yrkesutbildning inom ett hantverks- eller i ett serviceyrke. Samtidigt ser vi att du kan vara i början av din karriär och redo att utvecklas i rollen.
Minst 3 års erfarenhet av liknande roll.
Du har ett digitalt och administrativt intresse och är nyfiken på digitala arbetsverktyg och utveckling av dessa.
Du har erfarenhet att arbeta i olika typer av system.
Du är allmänt händig och har en grundläggande förståelse av boendet och hur en fastighet fungerar.
Van att hantera hyresgäster och trygg i att föra dialog med hyresgäster både fysiskt och digitalt.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav då våra hyresgäster är såväl svenska som internationella kunder. Andra språkkunskaper är meriterande.
B-körkort
Det är meriterande om du har en certifiering inom el, VVS eller ventilation. Publiceringsdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är viktiga i den här rollen där du behöver vara tydligt relations- och lösningsorienterad i ditt dagliga arbete. Att skapa relationer och nätverk för att utveckla och lyckas tillsammans finns i ditt DNA. Som person är du positiv, prestigelös, trygg i din kompetens och drivs av att agera så att våra boende känner sig trygga och trivs i sitt boende.
Vi erbjuder dig John Mattson erbjuder en attraktiv arbetsplats med sunt klimat, hög trivsel och stort engagemang. Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete på ett företag med en organisation om cirka 50 medarbetare där samtliga medarbetare är viktiga kugghjul i maskineriet.
Om John Mattson
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag som äger och förvaltar ca 4300 hyresrätter samt ett antal kommersiella fastigheter i fem kommuner i Stockholmsregionen.
Läs mer om John Mattson här
Övrigt Huvudkontoret ligger på Lidingö, tjänsten utgår från områdeskontoret i Slakhusområdet. Körkort är ett krav för tjänsten. Arbetstider mån till fre, 07:00-16:00. Önskat startdatum är okt men går att starta tidigare om så önskas.
Vi söker dig som, oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet inom området, har ett starkt driv och engagemang för yrket. Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
