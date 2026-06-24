Ta chansen att bli en del av Projekt Skavsta!
Infrakraft Sverige AB / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-06-24
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infrakraft Sverige AB i Nyköping
, Stockholm
, Örebro
, Karlstad
, Falun
eller i hela Sverige
Feronord som består av företagen Infrakraft, Bouygues TP och Colas Rail har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som består av ca 36km järnväg, flertalet komplexa broar och omfattande anläggningsarbeten. Projektet pågår fram till 2035 och utgör del i programmet Ostlänken.
Ostlänken är en 160 km lång dubbelspårig järnväg som sträcker sig från Järna i Södermanland till Linköping i Östergötland och som ger utrymme för fler person- och godståg. Ostlänken gör det möjligt för fler, snabbare och smidigare resor. Fler människor får närmare till bostäder, studier och arbeten - samtidigt blir det mer plats på spåren för hållbara godstransporter.
Om rollen:
Vi söker nu en självgående och drivande administratör till Projekt Skavsta inom Ostlänken.
Här får du ett viktigt ansvar i att stödja och avlasta projektets ledning med framför allt administrativa arbetsuppgifter.
I rollen ansvarar du för att skapa enhetlighet, tydliga rutiner och arbetsstruktur för att hålla ordning och reda i projektadministrationen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Skapa ordning och reda genom strukturerad och noggrann administration med hög servicegrad för både oss och Trafikverket.
Samordning, planering, uppföljning och kommunikation av aktiviteter inom projektet.
Koordinera och administrera interna möten.
Skapa och upprätthålla effektiva rutiner avseende rapportering och uppföljning samt bistå och genomföra rapportering för projektet.
Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas genom nära samarbete och erfarenhetsutbyte med kollegor som verkat länge inom branschen.
Arbetet präglas av inkludering, stark teamkänsla, öppenhet och en kollegial stämning, där du som medarbetare får möjlighet att bidra med ditt engagemang, dina idéer och din kompetens i pågående och framtida utvecklingsarbeten.
Vi söker dig som har:
Vi söker dig som är strukturerad och duktig på att kommunicera samt trivs med att ta ansvar och skapa ordning i ditt arbete.
Med en samarbetsorienterad inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat och arbetar gärna tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt är du kreativ och ser möjligheter till förbättring och utveckling i både arbetssätt och lösningar.
Vi ser gärna att du har motsvarade erfarenhet:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete inom Bygg eller anläggnings- och infrastrukturprojekt eller motsvarande är meriterande.
Förstå det viktiga i mötesdiskussioner för protokollföring.
Minst två års arbetslivserfarenhet av att arbeta enligt rutiner, och att följa, driva och implementera processer.
Goda kunskaper av att arbeta i MS Office program som Excel, Word och Powerpoint samt vana att arbeta i olika system/verktyg.
Goda kommunikationskunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vana att samordna exempelvis möten, workshops och utbildningar.
Kompetenser och personliga egenskaper
Du behöver vara en flexibel och prestigelös person som tar uppgifter utan att få dom tilldelade och du behöver inte styrning hela tiden. Att ta egna beslut är något du är bekväm med och du vet när du ska be om råd.
Ansök nu
Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du via mail kontakta Mats Lindahl, Projektchef för Projekt Skavsta mats.lindahl@infrakraft.se
eller Daniel Thunberg daniel.thunberg@infrakraft.se
Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Referenstagning och bakgrundskontroll genomförs inför anställning
Placeringsort: Nyköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964573-2068959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infrakraft Sverige AB
(org.nr 559090-8686), https://karriar.infrakraft.se
611 31 NYKOPING Arbetsplats
Infrakraft Jobbnummer
9977314