SYV till Hushållningssällskapets Naturbruksgymnasium
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Yrkesvägledarjobb / Växjö Visa alla yrkesvägledarjobb i Växjö
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Vill du ha en omväxlande vardag och arbeta på bred front med studie- och yrkesvägledning? I så fall kan det här vara tjänsten för dig! Som Studie- och Yrkesvägledare hos Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är du placerad på Ingelstadgymnasiet, men arbetar även med våra naturbruksgymnasium i Kalmar och Gamleby två dagar i veckan.
Din uppgift är att bidra till våra elevers måluppfyllelse och fullföljande av utbildningen. Du stöttar varje enskild elev i att se sina möjligheter och bidrar till deras hållbara framtidsval. Fokus ligger på vägledning enskilt och i grupp, nära samarbete med mentorer samt framtagande och uppföljning av individuella studieplaner. Du samordnar och utvecklar skolornas studie- och yrkesvägledningsarbete, både övergripande och i det dagliga arbetet. I dina uppgifter ingår även samordning av Ingelstadgymnasiets vuxenutbildning, samt att vara en del i det team som arbetar med antagningsprocessen. Tjänsten innebär nära samarbete med skolledning, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Tillsammans med dina kollegor är du även betydelsefull vid marknadsföringen av våra program.
Uppdraget innebär frekventa resor mellan skolorna och till vissa marknadsföringsinsatser.
Om dig
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen, har du dessutom erfarenhet från den gröna näringen är det meriterande.
Du har god kännedom om utbildning inom gymnasieskolan, kunskap om arbetsmarknaden samt goda kunskaper om de regler som gäller vid exempelvis slutbetyg, examen och behörigheter för högskolestudier och eller andra studiealternativ. Du har god administrativ förmåga och kan uttrycka dig i både tal och skrift.
Du har god samarbetsförmåga, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och du förstår värdet av samverkan utifrån din professions uppdrag. Du har en vilja att skapa goda förutsättningar för alla våra elever att nå sina mål.
En förutsättning för att kunna trivas hos oss är att du, på samma sätt som vi, tror på att det går att skapa en av Sveriges bästa skolor och arbetsplatser genom hög kvalitet, delaktighet, trygghet, samarbete, tydlighet och respekt.
Vi erbjuder
På Hushållningssällskapet arbetar vi med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet.
Du blir en del av ett av landets största hushållningssällskap, med engagerade kollegor och en verksamhet som spänner över flera områden med samhällsnytta i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och forma SYV-rollen i en framtidsbransch. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt kontinuerlig kompetensutveckling.
Våra skolor ligger i en fin lantlig miljö där du dagligen möter elever och kollegor med ett stort intresse för djur, natur och maskiner. Gemenskap är viktigt för oss då skolan både är en utbildningsplats och ett hem för eleverna under veckorna.Kvalifikationer
Du är utbildad studie-och yrkesvägledare
B-körkort
Meriterande med erfarenhet av gröna näringen
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2026-07-31 Urval och intervjuer sker löpande. Vi uppmuntrar därför dig som är intresserad att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Ingelstadgymnasiet
På skolan går drygt 290 elever och av dessa bor ca 240 på skolans internat. Den utbildning vi erbjuder är Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, djurvård och hästhållning, samt bygg – och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning. Vi erbjuder även naturvetenskaplig profil. Skolan har stor praktisk verksamhet med skog, åker/betesmark, djurstallar, djurpark, hundanläggning och veterinärklinik. Våra systerskolor Gamlebygymnasiet och NBG Kalmar erbjuder även inriktningarna Naturturism och Skog.
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi cirka 30 000 medlemmar och cirka 7000 medarbetare. För att trygga tillgången på kompetent arbetskraft till landsbygdens näringar driver vi sju naturbruksgymnasier. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största hushållningssällskap. Vår vision är en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete med mera. Vi har cirka 2 500 medlemmar, omsätter omkring 250 miljoner kronor per år och är drygt 250 anställda. Våra skolor är Ingelstadgymnasiet, Gamlebygymnasiet och Naturbruksgymnasiet Kalmar.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889982-2067673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapetkalmarkronoberg.teamtailor.com
Ingelstadsgymnasiet (visa karta
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355 71 VÄXJÖ Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Jobbnummer
9976051