SYV till Affärsgymnasiet och Yrkesgymnasiet i Västerås

Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.

Affärsgymnasiet i Västerås har tre huvudprogram; Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Ekonomi.
Affärsgymnasiet i Västerås har tre huvudprogram; Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Ekonomi.
Om jobbet
Kom och arbeta tillsammans med oss på Affärsgymnasiet och Yrkesgymnasiet Västerås!
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell skola med fokus på Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet och Naturprogrammet.
Vi erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer. På Affärsgymnasiet arbetar vi i en stark gemenskap för att ge våra elever den bästa gymnasieutbildningen.
Yrkesgymnasiet Västerås är en skola som bedriver gymnasial lärlingsutbildning. Hos oss får eleverna lära sig ett yrke från grunden på riktiga arbetsplatser med erfarna handledare. Mer än hälften av elevernas utbildningstid sker ute på en arbetsplats vilket ger dem en stabil grund och fördel på arbetsmarknaden. Våra elever förbereds på bästa möjliga sätt inför deras framtida yrkesliv med stöd av sina handledare och engagerade pedagoger.
Ditt arbete hos oss:
Du kommer att arbeta efter en plan för Yrkes- och studievägledning som du själv äger. Den innehåller ett årshjul för ditt arbete och innehåller vägledning på individ, grupp- och organisationsnivå i olika former.
Du kommer också att bistå med att kunna ta emot nya elever och att vara vårt ansikte utåt. Vi ser att du med din kompetens kan säkerställa elevernas studieplaner och att vid behov ta ansvar för att vägleda elever som upplever att de valt fel att hitta rätt samt fatta beslut, i samråd med skolledningen, för elevernas bästa studieväg.
Vi strävar efter att ge våra elever bästa möjliga stöd i deras utbildningsval, kommande universitet- och högskolestudier och framtida arbetsmarknad. Du har kontakt med universitet och högskolor för våra elever och är skicklig på att inspirera elever för vidare väg efter gymnasieskolan.
Du skapar motivation och hittar lösningar för eleverna som motiverar dem vidare. För att uppnå detta söker vi nu en studie- och yrkesvägledare som brinner för att bidra till elevernas utveckling och är kompetent att axla det ansvar som rollen innebär.
Vi söker dig som:
• Kan ge individuell och gruppvägledning för att stimulera elevernas intresse och nyfikenhet inför framtida studier och yrkesval.
• Själv kan organisera sitt arbete så att vägledningen når alla elever med hög kvalitet.
• Har förmågan att arbeta självständigt och i team, och kan bygga nätverk med representanter från näringslivet och offentliga sektorn.
• Är kommunikativ, professionell och motiverande i mötet med elever, vårdnadshavare, andra aktörer samt personal på skolan.
• Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), utveckla och forma vårt elevhälsoarbete där studie- och yrkesvägledning är en viktig del för att stödja eleverna mot deras mål.
• Arbetar utifrån, och är väl förtrogen med, de styrdokument som styr skolans verksamhet.
• Ett systematiskt arbetssätt med struktur som stödjer resultaten.
Kvalifikationer:
Du har studie- och yrkesvägledarexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med vägledning tidigare på gymnasiet.
Om tjänsten:
Tjänsten på 40% innefattar arbete 2 dagar i veckan på två skolor inom samma koncern - Affärsgymnasiet Västerås och Yrkesgymnasiet Västerås. Två skolor med olika inriktningar och program, en våning ifrån varandra.
Ansökningarna behandlas allt eftersom de kommer in.
Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.

Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
