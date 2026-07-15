SYV/Beteendevetare till Arbetsvägen AB
Arbetsvägen Halland AB / Yrkesvägledarjobb / Göteborg Visa alla yrkesvägledarjobb i Göteborg
2026-07-15
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Tror du också på att det personliga och vänskapliga mötet är nyckeln till framgång? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Arbetsvägen startade 2020 med en stark ambition att möta människor där de är och vägleda dem dit de vill vara. Vi levererar tjänsten Rusta och matcha med målet att stötta våra deltagare i deras personliga utveckling mot arbete eller studier. Idag har vi kontor i både Göteborg och Falkenberg, där vi präglas av ett varmt bemötande, lyhördhet och ett genuint engagemang. Tjänsten är i Göteborg där vi har fått ett ökat inflöde på kort tid.
Hos oss är det aldrig stelt eller opersonligt. Vi vill att våra deltagare ska längta till nästa möte, känna sig sedda och uppleva mycket skratt på vägen mot sina mål.
Om rollen
Som Studie- och yrkesvägledare hos oss arbetar du nära våra deltagare för att utforska deras unika styrkor, vidga deras perspektiv och bygga en stark motivation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra individanpassad och stöttande studie- och yrkesvägledning.
Coacha deltagare i att hitta sin riktning och tro på sin egen potential.
Kartlägga erfarenheter, kompetenser och matcha deltagare mot rätt utbildningar.
Hjälpa till med praktiska verktyg som CV-skrivande, ansökningshandlingar och motiverande samtal.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare eller påbörjar ditt sista år på utbildningen, eller har en annan likvärdig utbildning inom beteendevetenskap. Det viktigaste för oss är dock din personlighet och ditt synsätt.
Vi tror att du:
Har en stark vilja att skapa framtidstro och motivation hos andra.
Är ödmjuk, lyhörd och har en naturlig förmåga att bygga trygga relationer.
Fokuserar på människors styrkor och ser möjligheter snarare än hinder.
Bidrar till en positiv, lättsam och prestigelös stämning på arbetsplatsen.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med korta beslutsvägar, ett enormt hjärta och kollegor som brinner för sitt uppdrag. Här får du utrymme att individanpassa ditt stöd på högsta nivå för att hjälpa varje människa att skapa sin bästa framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: ola@arbetsvagen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsvägen Halland AB
(org.nr 559267-6968)
Ättehögsgatan 8 B (visa karta
)
416 74 GÖTEBORG Jobbnummer
10003905