Systemutvecklare till Trafikverket - bidra till tryggare järnvägar
2025-08-22
Trafikverket söker en erfaren systemutvecklare för att förstärka teamet inom DPC-projektet och förvaltningen av DetektorPC. Systemet spelar en avgörande roll i att identifiera fordonsfel och förebygga allvarliga driftproblem, såsom urspårningar och skador på kontaktledningar. Rollen är placerad i Borlänge, med möjlighet till distansarbete upp till 40 %.
Som konsult hos Centric erbjuds du en trygg anställning samtidigt som du bygger värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef finns där för att stötta dig i din karriärutveckling, och du får möjlighet att kontinuerligt bredda din kompetens och erfarenhet - en utmärkt plattform för att ta nästa steg i din yrkesresa.

Dina arbetsuppgifter
Som erfaren systemutvecklare på nivå 3 blir du en nyckelperson i arbetet med att:
• Utveckla och underhålla programkod samt kravdokumentation
• Skapa lösningsförslag tillsammans med kunden och förvaltning av befintliga system
• Lösa driftproblem och delta i integrationsarbeten med andra projekt
I rollen ingår att delta i regelbundna möten, både fysiskt och via Skype, samt att hantera supportärenden vid behov.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 4 års erfarenhet av systemutveckling i Microsoft .NET och Visual Studio
• Gedigen erfarenhet av SQL Server 2019 eller nyare samt XML-utveckling
• Flytande svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av detektorsystem, RFID eller realtidsprogrammering.
Visst låter detta intressant? Urval sker löpande så tveka inte att registrera din ansökan redan idag.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
