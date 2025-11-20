Systemutvecklare till SSG - fortsättningen på en spännande tillväxtresa
2025-11-20
Det har varit en händelserik höst på SSG med flera nya medarbetare på plats. Men resan har bara börjat, i takt med att ännu fler delar av utvecklingen nu tas hem behöver teamen stärkas ytterligare. Tillsammans med SSG söker vi därför fler skickliga systemutvecklare som vill vara med och forma framtidens industri genom innovativa och hållbara digitala lösningar. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
SSG expanderar och söker nu ytterligare systemutvecklare till deras IT-avdelning. I rollen som systemutvecklare kommer du att ingå i ett av deras 7 agila produktteam, där teamen ansvarar för en eller flera produkter. SSG arbetar i Microsoft Azure Cloud med utveckling i C# och arbetet omfattar allt från nyutveckling och vidareutveckling till underhåll, alltid med kundernas behov i fokus. Deras produktteam är tvärfunktionella och består av produktchefer, produktägare, it-arkitekter, testare, ux-designers och flera utvecklare. Här får du möjligheten att utveckla din tekniska kompetens samtidigt som du bidrar med din expertis till teamets framgång.
Du erbjuds
• Att vara en del av ett innovativt företag i tillväxt, där du får arbeta med AI, molnteknik och andra nya tekniker, moderna system och arbetssätt
• Vara med på en spännande internationell expansionsresa
• Ett utvecklande arbete i ett högkvalificerat produktteam som tillsammans strävar efter de mest innovativa lösningarna
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på SSG? Möt några av deras medarbetare här.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har några års arbetslivserfarenhet av objektorienterad programmering
• Har goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper i C#.NET
• Erfarenhet av Azure eller annan molntjänst
Vidare använder SSG en rad andra tekniker i sin tekniska miljö som de förväntar sig att du antingen har kunskap kring eller är villig att lära och utvecklas inom:
• Backend: Domain Driven Design (DDD), Entity Framework, Microservices Architecture, SQL/NoSQL
• Frontend: GraphQL, HTML/CSS/Javascript, React, Typescript
• Versionshantering (gärna erfarenhet av Azure DevOps), enhetstester
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Hjälpsam
• Optimistisk
Förmåner hos SSG:
• Modernt kontor med inspirerande mötesytor som bland annat erbjuder en studio, arkadspel och en 3D-printer
• Kompetensutveckling på arbetstid
• Modernt agilt arbetssätt i autonoma produktteam med teknik i framkant - Azure Devops från ax till limpa
• Crazylab - utforskande innovationsdagar då man prova nya idéer och tekniker
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
• Arbetstidsförkortning och sommartid - en timmes kortare arbetsdag under sommarmånaderna maj-september
• Kollektivavtal, tjänstepension, privat sjukvårdsförsäkring och möjlighet till löneväxling
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om SSG - Standard Solutions Group. Ersättning
