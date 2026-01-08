Systemutvecklare till SSG - Följ med på vår tillväxtresa
2026-01-08
Hos oss på SSG har du möjlighet att arbeta med moderna digitala produkter och ny teknik, samtidigt som du ingår i tvärfunktionella team där kompetens, nyfikenhet och utvecklingslust står i centrum. Vi söker nu dig som vill bidra med din tekniska expertis och bli en nyckelspelare i vår fortsatta expansionsresa - både i Sverige och internationellt.
Om rollen
Vi växer och söker ytterligare systemutvecklare till ett av våra sju agila produktteam, där varje team ansvarar för en eller flera av SSG:s digitala tjänster. Vår tekniska plattform bygger på Microsoft Azure Cloud, och du arbetar huvudsakligen i C# med både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av våra produkter.
Här arbetar du tätt tillsammans med produktägare, produktchefer, UX-designers, arkitekter, testare och utvecklarkollegor - alla med ett gemensamt mål: att skapa högkvalitativa digitala lösningar som gör industrin säkrare, mer effektiv och mer hållbar.
Det innebär att du:
Arbetar med modern systemutveckling i Azure och C#
Bidrar till innovation och teknisk utveckling i vårt produktteam
Deltar i hela utvecklingsprocessen - från idé och design till implementation, test och drift
Samarbetar i ett tvärfunktionellt team som ständigt utvecklar våra tjänster
Tar ansvar för att skapa lösningar som ger verklig kundnytta
Johan Olsson, systemutvecklare hos SSG beskriver rollen:
På SSG får jag stort utrymme att experimentera och utvecklas. Som utvecklare känner jag mig verkligen välkommen och min röst blir alltid hörd. Företaget är väldigt uppmuntrande, då vi ofta omprövar tidigare beslut och tekniska val och ställer oss frågan: "Kan vi göra det här bättre?". Stämningen i teamet, på IT-avdelningen och i hela företaget är väldigt positiv och härlig, här finns helt enkelt ingen söndagsångest!
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av objektorienterad programmering
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Goda kunskaper i C#.NET
Erfarenhet av Azure eller andra molntjänster
Erfarenhet av något av följande är värdefullt hos oss:
Backend: Domain Driven Design, Entity Framework, Microservices, SQL/NoSQL
Frontend: GraphQL, HTML/CSS/JavaScript, React, Typescript
Azure DevOps, versionshantering, enhetstester
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Hjälpsam och prestigelös
Optimistisk och lösningsorienterad
Vad SSG kan erbjuda dig
SSG är i en stark tillväxtfas och du blir en viktig del av det strategiska arbetet. Vi erbjuder dig ett variationsrikt arbete med tekniker i framkant där du får vara en del av både utveckling och utmaningar. Vi arbetar i agila tvärfunktionella produktteam och har korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka utvecklingen inom respektive ansvarsområde.
Förmåner för dig som medarbetare hos SSG:
Modernt kontor med egna arbetsplatser
Inspirerande mötesytor med studio, arkadspel och en 3D-printer
Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
Kompetensutveckling på arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
Arbetstidsförkortning med lediga dagar och sommar-/vintertid
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
Vinstdelning när det går bra för SSG
Placering
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef stefan.sjodin@ssgsolutions.com
, vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till vår HR-partner stina.farman@ssgsolutions.com
.
Om SSG
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörsbolag och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
