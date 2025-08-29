Systemutvecklare till Nordiska - var med och forma framtidens fintech
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-08-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du en nyfiken systemutvecklare som vill bygga smarta, skalbara och säkra lösningar i framkant? Hos Nordiska, ett snabbväxande fintech-bolag med stark entreprenörsanda, får du chansen att kombinera tekniskt djup med innovation - samtidigt som du är med och driver utvecklingen av framtidens finansiella tjänster. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Nordiska är inte en traditionell bank - utan ett fintechbolag med banklicens. Här möts teknik och finans i en miljö där idérikedom, snabbhet och långsiktighet går hand i hand.
Varför Nordiska?
• Erbjuder Nordiska Embedded, en plattform där företag kan integrera finansiella tjänster som lån, sparande och betalningar direkt i sina produkter
• Hjälper företag att växa med smarta finansieringslösningar och ger privatpersoner trygga och hållbara sparalternativ med statlig insättningsgaranti
• Ett bolag i stark tillväxt med en internationell prägel som hela tiden bygger vidare och utvecklar sin plattform
Här blir du en viktig del i ett team som vågar testa nytt, driver utveckling framåt och där din kompetens verkligen får genomslag.
Rollen
Som systemutvecklare hos Nordiska arbetar du med den senaste tekniken och har en nyckelroll i att utveckla deras plattform. Du ansvarar för systemarkitektur, utveckling och kodkvalitet - och tillsammans med ditt team sätter du riktlinjerna för att bygga stabila, skalbara och framtidssäkra lösningar.
Du kommer att arbeta i en modern molnmiljö med högt tekniskt kunnande runt dig, och du får möjligheten att bidra både strategiskt och operativt i deras resa mot att bli Nordens ledande fintechbank.
Du erbjuds:
• En arbetsplats med snabbväxande fintech-anda och entreprenöriell kultur
• Möjlighet att arbeta i en internationell miljö där teknik, finans och innovation möts
• En bred produktportfölj som gör att du kan utvecklas inom flera olika områden
• Ett sammansvetsat team där kompetens, innovation och kvalitet står i centrum
Läs mer om hur det är att arbeta på Nordiska här!
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har flerårig arbetslivserfarenhet av utveckling inom C#.NET
• Har erfarenhet av att arbeta med molnlösningar
• Har goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Azure
• Erfarenhet av eventdrivna system
• Erfarenhet av CI/CD-pipelines
• Kunskaper i React, Typescript, Node.js, Next.js, GraphQL
• Kunskap om AI-ramverk och MLOps
• Tidigare erfarenhet från finanssektorn
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placeringsort: Sundsvall
Övrigt: Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Nordiska här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9482705