Systemutvecklare till Applikationsstyrning i Sundsvall
2025-10-09
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
På Applikationsstyrning är vi i en spännande fas där vi effektiviserar oss än mer för att stötta våra 70+ utvecklingsteam som levererar till verksamheten. Vi arbetar produktcentriskt i agila team. Vi stöttar med teknik, verktyg, utbildning, processer och säkerhet - från utvecklingsfasen och hela vägen till produktion.
Systemutveckling, CICD, Containerteknik och DevOps
Vi söker dig som har erfarenhet av DevOps, GitOps och Containerplattformar. Vi värdesätter ett arbetssätt som fokuserar på att automatisera och effektiviserar processer, genom både existerande verktyg såväl som egenutvecklad mjukvara där programvaruutveckling och teknik samverkar för bästa möjliga resultat.
Du tar ansvar för att, med hjälp av agila arbetsmetoder och ett produktcentriskt arbetssätt, ta dig an olika uppgifter i hela utvecklingskedjan.
Du brinner för att automatisera uppgifter och arbetsprocesser. Du har förmåga att sätta upp verktyg för tekniskt stöd och ta fram utbildningsmaterial och trivs i arbetet med framtagandet och förvaltningen av CICD-flöden. Det innefattar även bibliotek, ramverk, registersystem och andra stödverktyg som används i dessa flöden. Detta kräver att du har god förmåga att lära dig nya system.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av Tekton, Helm, Bash, Python eller annat likvärdigt skriptspråk
• har erfarenhet av Kubernetes/Red Hat Openshift - miljö, konfiguration och deployment
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• har erfarenhet av agilt teambaserat eller produktcentriskt arbetssätt
• har erfarenhet av att bygga, förvalta, drifta och supporta CICD-lösningar
• har erfarenhet av systemutveckling i Java eller annat likvärdigt programmeringsspråk
• har erfarenhet av kundkontakt, ta fram utbildningsmaterial, utbilda eller likartad pedagogisk erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Roger Stegeby, 010-112 22 72 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Simo Dzeletovic, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 november. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
